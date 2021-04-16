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Angela Merkelə "AstraZeneca" vaksini vurulub

Angela Merkelə "AstraZeneca" vaksini vurulub Bunu Almaniya Nazirlər Kabinetinin rəsmi nümayəndəsi Şteffen Zaybert bildirib
Digər ölkələr
16 Aprel , 2021 17:40
Angela Merkelə AstraZeneca vaksini vurulub
Angela Merkel

Almaniya kansleri Angela Merkelə koronavirusa qarşı "AstraZeneca" vaksininin birinci dozası vurulub.

“Report” “RİA Novosti”yə istinadən xəbər verir ki, bunu Almaniya Nazirlər Kabinetinin rəsmi nümayəndəsi Şteffen Zaybert bildirib.

“Mən şadam ki, bu gün (aprelin 16-da - red.) "AstraZeneca"nın birinci dozasını vurdurdum. Peyvənd olunma kampaniyasında iştirak edənlərə, vaksinasiya olunanlara təşəkkür edirəm. Peyvənd olunma pandemiyanı dəf etməyin açarıdır”, - Ş.Zaybert A.Merkelin sözlərini tvitter səhifəsində yazıb.

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