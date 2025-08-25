Haqqımızda

Almaniyada Rusiyanın NATO-ya daxil olmaq ideyası ilə bağlı məxfi sənədlər dərc edilib

Almaniyada Rusiyanın NATO-ya daxil olmaq ideyası ilə bağlı məxfi sənədlər dərc edilib 1994-cü ildə ABŞ və Rusiya prezidentləri Bill Klinton və Boris Yeltsin Rusiyanın NATO-ya daxil olması məsələsini ciddi şəkildə müzakirə ediblər, lakin Avropa ölkələri, xüsusən də Almaniya buna qarşı çıxıb.
Digər ölkələr
25 avqust 2025 01:23
Almaniyada Rusiyanın NATO-ya daxil olmaq ideyası ilə bağlı məxfi sənədlər dərc edilib

1994-cü ildə ABŞ və Rusiya prezidentləri Bill Klinton və Boris Yeltsin Rusiyanın NATO-ya daxil olması məsələsini ciddi şəkildə müzakirə ediblər, lakin Avropa ölkələri, xüsusən də Almaniya buna qarşı çıxıb.

“Report”un məlumatına görə, məxfi sənədləri Almaniyanın "Der Spiegel" nəşri dərc edib.

Jurnal bir sıra məxfi sənədləri, o cümlədən Almaniya kansleri Helmut Kolun Klintona məktubunu, Rusiya və ABŞ-dakı alman diplomatlarının hesabatlarını, həmçinin Almaniya Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri Klaus Kinkelin rəsmi sənədlərini təhlil edib.

Almaniya və Avropa ölkələri demokratik və təhlükəsiz alyansda Moskvaya yer olmadığına inanaraq Klintonun Rusiyanın NATO-ya qoşulması ideyasına qarşı çıxıblar.

Bu ideyanın həyata keçirilməsinin mümkünsüzlüyünün digər səbəbi Çin və Monqolustanla sərhəddə Rusiya Federasiyasının mühafizəsi zərurəti olub.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
Rus versiyası В Германии опубликовали секретные документы об идее вступления РФ в НАТО

Ən çox oxunan xəbərlər

Azərbaycan əhalisinin orta boyu və çəkisi açıqlanıb
Azərbaycan əhalisinin orta boyu və çəkisi açıqlanıb
19 avqust 2025 16:27
Hərbi prokuror DSX-nin hərbi qulluqçuları ilə görüşüb
FotoHərbi prokuror DSX-nin hərbi qulluqçuları ilə görüşüb
19 avqust 2025 12:49
DİM: Universitetlərə yerləşdirmənin nəticələri gələn həftə elan olunacaq
DİM: Universitetlərə yerləşdirmənin nəticələri gələn həftə elan olunacaq
21 avqust 2025 14:14
Sabah ölkə üzrə pensiyalar tam ödəniləcək
Sabah ölkə üzrə pensiyalar tam ödəniləcək
20 avqust 2025 15:03
Prezident “Qaz təchizatı haqqında” qanunu təsdiqləyib
Prezident “Qaz təchizatı haqqında” qanunu təsdiqləyib
19 avqust 2025 15:18
Bakıda ictimai yerdə dini ayin keçirən qadınlar həbs edilib
Bakıda ictimai yerdə dini ayin keçirən qadınlar həbs edilib
18 avqust 2025 13:30
Azərbaycanda kriptovalyuta almaqla gəlir əldə edənlər vergi ödəməli olacaq
Azərbaycanda kriptovalyuta almaqla gəlir əldə edənlər vergi ödəməli olacaq
19 avqust 2025 11:43
Sabah yağış yağacaq, bəzi yerlərdə güclənəcək - PROQNOZ
Sabah yağış yağacaq, bəzi yerlərdə güclənəcək - PROQNOZ
19 avqust 2025 12:29
Avqust ayının pensiya ödənişi yekunlaşıb
Avqust ayının pensiya ödənişi yekunlaşıb
21 avqust 2025 12:31
Şəhidlər xiyabanında qeyri-etik videolar çəkən əcnəbilərə cinayət işi başlanılıb - YENİLƏNİB
VideoŞəhidlər xiyabanında qeyri-etik videolar çəkən əcnəbilərə cinayət işi başlanılıb - YENİLƏNİB
18 avqust 2025 12:08

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi