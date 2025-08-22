Haqqımızda

Almaniya Fələstinin tanınması prosesini səmərəsiz addım adlandırıb Berlin hazırda Fələstin dövlətini tanımağı planlaşdırmır, çünki bu, İsraillə danışıqlar yolu ilə iki dövlətin yaradılması barədə razılaşmaya nail olmaq üçün istənilən səyləri zəiflədəcək.
Digər ölkələr
22 avqust 2025 15:06
Berlin hazırda Fələstin dövlətini tanımağı planlaşdırmır, çünki bu, İsraillə danışıqlar yolu ilə iki dövlətin yaradılması barədə razılaşmaya nail olmaq üçün istənilən səyləri zəiflədəcək.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə “Reuters” agentliyi Almaniya hökumətinin nümayəndəsinin bəyanatına istinadən bildirib.

"Danışıqlar yolu ilə iki dövlətin yaradılması məqsədimiz olaraq qalır. Fələstinin tanınması, çox güman ki, bu prosesin sonunda baş verəcək, lakin indi belə bir addım atmaq səmərəsiz olardı", - nümayəndə mətbuat konfransında bildirib.

İngilis versiyası German government calls recognition of Palestinian state 'counterproductive'
Rus versiyası В Германии назвали процесс признания Палестины контрпродуктивным действием

