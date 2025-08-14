Haqqımızda

"Al-Arabiya": Misir HƏMAS-a İsraillə hərtərəfli razılaşma üçün yeni təklif təqdim edib

"Al-Arabiya": Misir HƏMAS-a İsraillə hərtərəfli razılaşma üçün yeni təklif təqdim edib HƏMAS hərtərəfli sazişlə bağlı Misirə tələblərini təqdim edib.
14 avqust 2025 00:50
Al-Arabiya: Misir HƏMAS-a İsraillə hərtərəfli razılaşma üçün yeni təklif təqdim edib

HƏMAS nümayəndə heyəti İsraillə mümkün razılaşma ilə bağlı danışıqlar aparmaq üçün Qahirəyə gəlib.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Al-Arabiya" telekanalı məlumat yayıb.

Bildirilib ki, HƏMAS hərtərəfli sazişlə bağlı Misirə tələblərini təqdim edib. Məlumatda rəsmi Qahirənin də, öz növbəsində, HƏMAS-a hərtərəfli razılaşma üçün yeni təklif təqdim etdiyi vurğulanıb.

"HƏMAS girovların həyatını qoruyacağına söz verib və İsrailin razılaşdırılmış nöqtələrə geri çəkilməsi müqabilində özlərinin də döyüşçülərini geri çəkməyə hazır olduğunu ifadə edib", - telekanal bildirib.

Həmçinin İsrailin Qəzzanı işğal planını dayandırması və yenidən müharibə aparmayacağına dair beynəlxalq zəmanətlərlə yazılı anlaşma əldə edilməsi tələbləri də irəli sürülüb.

