AK rəhbəri: Aİ Ukraynaya 1,5 milyard avro köçürəcək

Avropa İttifaqı (Aİ) Rusiyanın dondurulmuş aktivlərindən əldə edilən 1,5 milyard avronu bu gün Ukraynaya köçürəcək.
"Report"un məlumatına görə, bunu Avropa Komissiyasının rəhbəri Ursula fon der Lyayen deyib.
“Bu gün biz Rusiyanın immobilizasiya olunmuş aktivlərindən əldə edilən 1,5 milyard avro məbləğində gəliri Ukraynanın müdafiəsi və bərpasına köçürdük”, - deyə o, “X” sosial şəbəkəsində yazıb.
The EU stands with Ukraine.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen)
Today we transfer €1.5 billion in proceeds from immobilised Russian assets to the defence and reconstruction of Ukraine.
There is no better symbol or use for the Kremlin’s money than to make Ukraine and all of Europe a safer place to live.
pic.twitter.com/keDyf9Dzzd July 26, 2024