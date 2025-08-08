Haqqımızda

"Airbus" sifarişləri iyul ayında 29 dəfə azalıb

"Airbus" sifarişləri iyul ayında 29 dəfə azalıb Avropanın təyyarə istehsalçısı olan "Airbus" iyul ayında cəmi 7 təyyarə sifarişi alıb ki, bu da iyun ayındakı 207 təyyarə ilə müqayisədə 29 dəfə azdır.
Digər ölkələr
8 avqust 2025 02:29
Airbus sifarişləri iyul ayında 29 dəfə azalıb

Avropanın təyyarə istehsalçısı olan "Airbus" iyul ayında cəmi 7 təyyarə sifarişi alıb ki, bu da iyun ayında qəbul edilən 207 təyyarə sifarişi ilə müqayisədə 29 dəfə azdır.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə məlumat şirkətin rəsmi saytında yer alıb.

İlin əvvəlindən etibarən "Airbus"dan ümumilikdə 501 təyyarə sifariş edilib, lakin ləğv olunan sifarişlər nəzərə alındıqda bu rəqəmin 405 olduğu qeyd edilir.

Şirkətin müştərilərinə iyul ayında təyyarə təhvilləri 6,3 % artaraq 67 ədədə çatıb. İlin əvvəlindən isə 373 təyyarə təhvil verilib.

Qeyd edək ki, "Airbus" dünyada ən böyük aviasiya, kosmik və müdafiə sənayesi şirkətlərindən biridir. Şirkətə sərnişin təyyarələri istehsal edən "Airbus SAS", müdafiə və kosmik sahə üzrə fəaliyyət göstərən "Airbus Defence and Space", həmçinin helikopter istehsalı ilə məşğul olan "Airbus Helicopters" bölmələri daxildir.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
İngilis versiyası Airbus sees steep decline in July aircraft orders
Rus versiyası Число заказов Airbus сократилось в 29 раз

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Rusiya neftin hər barelinə görə Hindistana 5 dollar endirim təklif edib
Rusiya neftin hər barelinə görə Hindistana 5 dollar endirim təklif edib
8 avqust 2025 03:42
Tramp: Avqustun 8-də Ağ Evdə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişi imzalanacaq
Tramp: Avqustun 8-də Ağ Evdə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişi imzalanacaq
8 avqust 2025 03:13
KİV: ABŞ-nin qızıl külçələrə yeni rüsum tətbiq etməsi İsveçrəyə zərbə vura bilər
KİV: ABŞ-nin qızıl külçələrə yeni rüsum tətbiq etməsi İsveçrəyə zərbə vura bilər
8 avqust 2025 02:07
Hizbullah Livan hökumətinin tərk-silah qərarına reaksiya verib
"Hizbullah" Livan hökumətinin tərk-silah qərarına reaksiya verib
8 avqust 2025 01:45
Tramp: ABŞ-nin Rusiyaya qarşı sonrakı addımları Putindən asılı olacaq
Tramp: ABŞ-nin Rusiyaya qarşı sonrakı addımları Putindən asılı olacaq
8 avqust 2025 01:06
Tramp rusiyalı həmkarı ilə görüşmək üçün şərt irəli sürməyib - YENİLƏNİB
Tramp rusiyalı həmkarı ilə görüşmək üçün şərt irəli sürməyib - YENİLƏNİB
8 avqust 2025 00:43
İsrailin Təhlükəsizlik Kabineti Qəzza zolağının tamamilə hərbi nəzarətə alınmasını müzakirə edir
İsrailin Təhlükəsizlik Kabineti Qəzza zolağının tamamilə hərbi nəzarətə alınmasını müzakirə edir
8 avqust 2025 00:27
Hindistan ABŞ-nin tarif artımı fonunda yeni ixrac bazarları axtaracaq
Hindistan ABŞ-nin tarif artımı fonunda yeni ixrac bazarları axtaracaq
8 avqust 2025 00:10
Tel-Əvivdə İsrail hökumətinə qarşı etiraz aksiyası keçirilir
VideoTel-Əvivdə İsrail hökumətinə qarşı etiraz aksiyası keçirilir
8 avqust 2025 00:05
Dövlət Departamenti ABŞ-nin Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar tətbiq etmək niyyətini təsdiqləməyib
Dövlət Departamenti ABŞ-nin Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar tətbiq etmək niyyətini təsdiqləməyib
7 avqust 2025 23:58

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi