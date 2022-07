Aİ Şurasının Prezidenti: "Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar hazırlanmaqdadır"

Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl Mişel ilə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski arasında telefon danışığı olub.

“Report” xəbər verir ki, bunu Ş.Mişel tviter səhifəsində yazıb.

“Ukraynanı dəstəkləməyə ehtiyac var. Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar hazırlanmaqdadır. Bu, bizim qətiyyətli mövqeyimizdən geri çəkilmədiyimizi göstərir”, - o bildirib.