Haqqımızda

Aİ Rusiyaya qarşı 19-cu sanksiya paketinin təfərrüatlarını hələ açıqlamır

Aİ Rusiyaya qarşı 19-cu sanksiya paketinin təfərrüatlarını hələ açıqlamır Avropa İttifaqının (Aİ) formalaşdırmağa başladığı 19-cu sanksiya paketi ətrafında bütün danışıqlar məxfidir.
Digər ölkələr
12 avqust 2025 17:07
Aİ Rusiyaya qarşı 19-cu sanksiya paketinin təfərrüatlarını hələ açıqlamır

Avropa İttifaqının (Aİ) formalaşdırmağa başladığı 19-cu sanksiya paketi ətrafında bütün danışıqlar məxfidir.

“Report”un Avropa bürosunun məlumatına görə, bunu jurnalistlərə Aİ-nin xarici siyasət üzrə rəsmi nümayəndəsi Anita Hipper bildirib.

"Biz bu istiqamətdə işin başladığını yalnız təsdiq edə bilərik, bu mərhələdə heç bir təfərrüatı açıqlaya bilmərik. Lakin əsas element odur ki, Rusiyaya təzyiqimiz işləyir. Məhz buna görə onlar bizim sanksiyalardan qurtulmaq istəyirlər”, - Hipper deyib.

Avropa Komissiyasının nümayəndələri Almaniya Kansleri Mertsin çağırdığı və ABŞ Prezidenti Tramp və NATO-nun Baş katibi Rüttenin qoşulmasının gözlənildiyi sabahkı onlayn görüşdə müzakirə olunacaq məsələlər barədə məlumat verə bilməyiblər.

Rusiyanın dondurulmuş aktivləri ətrafında müzakirələrin planlaşdırılması və onların RF ilə danışıqlarda element kimi istifadə edilməsi mümkünlüyü barədə suala Aİ-nin rəsmi nümayəndəsi Arianna Podesta bu məsələ ilə bağlı spekulyasiya etməyəcəyini deyib: “Bu, bizim bu mərhələdə spekulyasiya edə biləcəyimiz məsələ deyil. Əlbəttə ki, dondurulmuş aktivlər və ya onlardan gələn gözlənilməz gəlir komissiya tərəfindən Ukraynaya dəstək üçün istifadə edilir", - o bildirib.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
Rus versiyası ЕС пока не разглашает детали 19 пакета санкций в отношении РФ

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Finlandiyadakı təlimlərdə ABŞ-dən 500-ə yaxın hərbçi iştirak edəcək
Finlandiyadakı təlimlərdə ABŞ-dən 500-ə yaxın hərbçi iştirak edəcək
12 avqust 2025 17:22
İsveçrə Rusiya, Moldova və Belarusla bağlı sanksiya siyahısını genişləndirib - YENİLƏNİB
İsveçrə Rusiya, Moldova və Belarusla bağlı sanksiya siyahısını genişləndirib - YENİLƏNİB
12 avqust 2025 16:33
Səudiyyə Ərəbistanı İsrailin Qəzza zolağında hərbi əməliyyatları genişləndirmək qərarını pisləyib
Səudiyyə Ərəbistanı İsrailin Qəzza zolağında hərbi əməliyyatları genişləndirmək qərarını pisləyib
12 avqust 2025 16:18
Baş nazir Rusiyanı Kiyev və Varşavanı qarşı-qarşıya qoymağa cəhddə ittiham edib
Baş nazir Rusiyanı Kiyev və Varşavanı qarşı-qarşıya qoymağa cəhddə ittiham edib
12 avqust 2025 16:09
Çin Çexiya Prezidenti ilə əlaqələri kəsir
Çin Çexiya Prezidenti ilə əlaqələri kəsir
12 avqust 2025 15:58
CAR tətbiq edilən tariflərə cavab olaraq ABŞ-yə yeni ticarət təklifi təqdim edəcək
CAR tətbiq edilən tariflərə cavab olaraq ABŞ-yə yeni ticarət təklifi təqdim edəcək
12 avqust 2025 15:49
Hokkaydo yaxınlığında 5,5 maqnitudalı zəlzələ olub
Hokkaydo yaxınlığında 5,5 maqnitudalı zəlzələ olub
12 avqust 2025 15:13
Belarus və Rusiya birgə təlimlər keçirəcək
Belarus və Rusiya birgə təlimlər keçirəcək
12 avqust 2025 15:12
Monteneqroda meşə yanğınları səbəbindən Təhlükəsizlik Şurasının təcili iclası çağırıla bilər
Monteneqroda meşə yanğınları səbəbindən Təhlükəsizlik Şurasının təcili iclası çağırıla bilər
12 avqust 2025 15:09
Fransa XİN: Alyaskadakı sammit atəşkəs və danışıqların başlanmasına gətirib çıxarmalıdır
Fransa XİN: Alyaskadakı sammit atəşkəs və danışıqların başlanmasına gətirib çıxarmalıdır
12 avqust 2025 14:24

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi