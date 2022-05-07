Aİ-nin ali nümayəndəsi: "Avropa təhlükədədir"

“Biz Rusiyaya qarşı vuruşmuruq, biz Ukraynanı müdafiə edirik”.
“Report” xəbər verir ki, bunu Avropa İttifaqının xarici işlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi Jozep Borrel tviter səhifəsində yazıb.
“Rusiyanın Ukraynaya hücumu Avropanın təhlükədə olduğunu göstərir. Biz real geosiyasi güc olduğumuzu nümayiş etdirməliyik”, - o vurğulayıb.
We are not fighting against— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF)
#Russia, we are defending #Ukraine.
Russia's invasion forces Europe to realise that we are in danger and that we need to be a real geopolitical actor.
Thanks for great
#SOU2022panel @alexstubband @MeabhMcMahon! @EUISoU https://t.co/lxzn76BV7s pic.twitter.com/F09WpMNwCW May 7, 2022