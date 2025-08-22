Aİ, Britaniya və Avstraliya XİN başçıları İsrailin yeni planını pisləyib

Avropa ölkələri, Avstraliya və Böyük Britaniyanın xarici işlər nazirləri bu gün İsrailin Qüdsün şərqində yaşayış məntəqəsinin tikintisi ilə bağlı planlarını pisləyib.
“Report” xəbər verir ki, bu barədə “Reuters” informasiya agentliyi məlumat yayıb.
"İsrailin Ali Planlaşdırma Komitəsinin Qüdsün şərqindəki "E1" bölgəsində yaşayış məntəqəsinin tikintisinə razılıq verməsi qəbuledilməzdir və beynəlxalq hüququ pozur. Biz bu qərarı pisləyir və onun dərhal ləğv edilməsinə çağırırıq", - birgə bəyanatda deyilir.
Aİ-nin xarici siyasət idarəsinin rəhbəri Kaya Kallas da bu bəyanata qoşulub.