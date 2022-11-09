Haqqımızda

Aİ 2023-cü il üçün Ukraynaya 18 milyard avroluq dəstək paketi təklif edib

Aİ 2023-cü il üçün Ukraynaya 18 milyard avroluq dəstək paketi təklif edib “2023-cü il üçün Ukraynaya 18 milyard avroluq dəstək paketi təklif edirik”.
Digər ölkələr
9 Noyabr , 2022 17:25
Aİ 2023-cü il üçün Ukraynaya 18 milyard avroluq dəstək paketi təklif edib

“2023-cü il üçün Ukraynaya 18 milyard avroluq dəstək paketi təklif edirik”.

“Report” xəbər verir ki, bunu Avropa Komissiyasının Prezidenti Ursula fon der Lyayen tviterdə yazıb.

O bildirib ki, Aİ Ukrayna ilə həmrəyliyini davam etdirir.

“Avropa İttifaqına üzvlük yolunda irəliləyən Ukraynanın yenidən qurulması üçün zəmin hazırlayırıq”, - Ursula fon der Lyayen söyləyib.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
İngilis versiyası EU proposes €18B support package for Ukraine

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

İsrail Prezidenti yeni hökumətin qurulması ilə bağlı partiyalarla məsləhətləşmələrə başlayıb
İsrail Prezidenti yeni hökumətin qurulması ilə bağlı partiyalarla məsləhətləşmələrə başlayıb
9 Noyabr , 2022 18:19
Qondarma Xerson vilayətinin qubernator müavini yol qəzasında ölüb
Qondarma Xerson vilayətinin qubernator müavini yol qəzasında ölüb
9 Noyabr , 2022 18:08
Fransa mediası Makronun Maduroya münasibətini dəyişməsini ikiüzlülük adlandırıb
Fransa mediası Makronun Maduroya münasibətini dəyişməsini ikiüzlülük adlandırıb
9 Noyabr , 2022 17:09
İsraildə yeni hökumətin formalaşdırılacağı tarix açıqlanıb
İsraildə yeni hökumətin formalaşdırılacağı tarix açıqlanıb
9 Noyabr , 2022 16:27
Peskov: “Rusiya-ABŞ münasibətləri aralıq seçkilərdən sonra da pis olaraq qalacaq”
Peskov: “Rusiya-ABŞ münasibətləri aralıq seçkilərdən sonra da pis olaraq qalacaq”
9 Noyabr , 2022 14:58
Şimali Koreya Yapon dənizi istiqamətində raket atıb
Şimali Koreya Yapon dənizi istiqamətində raket atıb
9 Noyabr , 2022 13:29
NATO-nun növbəti sammitinin tarixi və yeri açıqlanıb
NATO-nun növbəti sammitinin tarixi və yeri açıqlanıb
9 Noyabr , 2022 12:13
KİV: “Nensi Pelosi yenidən Nümayəndələr Palatasına seçilib”
KİV: “Nensi Pelosi yenidən Nümayəndələr Palatasına seçilib”
9 Noyabr , 2022 12:07
Pentaqon: Rusiya döyüş tanklarının yarısını itirib
Pentaqon: "Rusiya döyüş tanklarının yarısını itirib"
9 Noyabr , 2022 11:52
İtaliyada 5,7 bal gücündə zəlzələ olub
İtaliyada 5,7 bal gücündə zəlzələ olub
9 Noyabr , 2022 11:22

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi