Aİ 2023-cü il üçün Ukraynaya 18 milyard avroluq dəstək paketi təklif edib

“2023-cü il üçün Ukraynaya 18 milyard avroluq dəstək paketi təklif edirik”.
“Report” xəbər verir ki, bunu Avropa Komissiyasının Prezidenti Ursula fon der Lyayen tviterdə yazıb.
O bildirib ki, Aİ Ukrayna ilə həmrəyliyini davam etdirir.
“Avropa İttifaqına üzvlük yolunda irəliləyən Ukraynanın yenidən qurulması üçün zəmin hazırlayırıq”, - Ursula fon der Lyayen söyləyib.
The EU continues to stand in solidarity with Ukraine.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen)
We propose an €18 billion support package for 2023.
Funding in regular tranches to help recovery in the short-term and strengthen institutions.
Preparing the ground for a reconstruction of progressing on the EU path.
November 9, 2022