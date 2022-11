Aİ 2023-cü il üçün Ukraynaya 18 milyard avroluq dəstək paketi təklif edib

“2023-cü il üçün Ukraynaya 18 milyard avroluq dəstək paketi təklif edirik”.

“Report” xəbər verir ki, bunu Avropa Komissiyasının Prezidenti Ursula fon der Lyayen tviterdə yazıb.

O bildirib ki, Aİ Ukrayna ilə həmrəyliyini davam etdirir.

“Avropa İttifaqına üzvlük yolunda irəliləyən Ukraynanın yenidən qurulması üçün zəmin hazırlayırıq”, - Ursula fon der Lyayen söyləyib.

The EU continues to stand in solidarity with Ukraine.



We propose an €18 billion support package for 2023.



Funding in regular tranches to help recovery in the short-term and strengthen institutions.



Preparing the ground for a reconstruction of progressing on the EU path.