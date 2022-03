ABŞ 100 min ukraynalı qaçqını qəbul edəcək

ABŞ Rusiya ilə müharibə zamanı qaçqınlıq həyatı yaşayhamağa məcbur olmuş ukraynalı qaçqınları qəbul edəcək.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Prezidenti Cozef Bayden özünün tviter hesabında yazıb.

“Bu gün mən elan etdim ki, Birləşmiş Ştatlar Rusiyanın təcavüzündən qaçan 100 minə qədər ukraynalını və başqalarını qəbul edəcək.

Biz ailələri yenidən birləşdirməyə və zərərçəkənlərə sığınacaq verməyə diqqət yetiririk”, - ABŞ rəhbəri qeyd edib.

Today, I announced that the United States will welcome up to 100,000 Ukrainians and others fleeing Russia’s aggression.



We’re focused on reuniting families and providing refuge to those in harm’s way.