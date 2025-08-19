Haqqımızda

ABŞ Rusiya ilə Ukrayna üçün məqbul təhlükəsizlik təminatlarını müzakirə edəcək

ABŞ təhlükəsizlik zəmanəti olaraq Ukraynaya hava dəstəyi verə biləcəyini istisna etmir.
19 avqust 2025 21:51
ABŞ Rusiya ilə Ukrayna üçün məqbul təhlükəsizlik təminatlarını müzakirə edəcək

ABŞ Rusiya ilə Ukrayna üçün məqbul təhlükəsizlik təminatlarını müzakirə edəcək.

“Report” xəbər verir ki, bunu Ağ Evin mətbuat katibi Kerolayn Livitt jurnalistlər üçün keçirdiyi növbəti brifinqdə bildirib.

Kiyevə təhlükəsizlik zəmanətinin verilməsinin mümkünlüyü barədə suala cavab verən Livitt deyib ki, ABŞ Prezidenti Donald Tramp bu məsələni həm Rusiya, həm də Ukrayna ilə müzakirə edir. "O, öz komandasına uzunmüddətli sülhü təmin etmək və bu münaqişəyə son qoymaq üçün məqbul olan təhlükəsizlik zəmanətləri layihəsini hazırlamağı tapşırıb", - Leavitt bildirib.

