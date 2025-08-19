ABŞ Rusiya ilə Ukrayna üçün məqbul təhlükəsizlik təminatlarını müzakirə edəcək.
“Report” xəbər verir ki, bunu Ağ Evin mətbuat katibi Kerolayn Livitt jurnalistlər üçün keçirdiyi növbəti brifinqdə bildirib.
Kiyevə təhlükəsizlik zəmanətinin verilməsinin mümkünlüyü barədə suala cavab verən Livitt deyib ki, ABŞ Prezidenti Donald Tramp bu məsələni həm Rusiya, həm də Ukrayna ilə müzakirə edir. "O, öz komandasına uzunmüddətli sülhü təmin etmək və bu münaqişəyə son qoymaq üçün məqbul olan təhlükəsizlik zəmanətləri layihəsini hazırlamağı tapşırıb", - Leavitt bildirib.