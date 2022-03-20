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Bayden: "Novruz sevdiklərinizə şükür etmək, süfrə arxasında toplaşmaqdır"

Bayden: "Novruz sevdiklərinizə şükür etmək, süfrə arxasında toplaşmaqdır" ABŞ Prezidenti Cozef Bayden özünün tviter hesabında Novruz bayramı münasibətilə paylaşım edib.
Digər ölkələr
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20 Mart , 2022 20:18
Bayden: Novruz sevdiklərinizə şükür etmək, süfrə arxasında toplaşmaqdır

ABŞ Prezidenti Cozef Bayden özünün tviter hesabında Novruz bayramı münasibətilə paylaşım edib.

“Report” xəbər verir ki, o, paylaşımında özü və həyat yoldaşı adından Novruzu qeyd edənlərə xoş arzularımızı çatdırıb.

“Jill və mən bütün dünyada Novruzu qeyd edənlərə ən xoş arzularımızı çatdırmaq istəyirik. Novruz bayramı, sevdiklərinizə şükür etmək, nemətlərini düşünmək və yeni mövsümün bütün imkanlarını qarşılamaq üçün Novruz süfrəsi arxasında toplaşmaq deməkdir. Novruz bayramınız mübarək!”

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Rus versiyası Президент США поделился публикацией по случаю праздника Новруз

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