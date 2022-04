ABŞ Prezidenti Co Bayden Ukraynanın Donetsk vilayətinin Kramatorsk dəmiryolu vağzalını raket atəşinə tutulmasına münasibət bildirib.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Amerika lideri tviterdə yazıb.

Bayden Kramatorsk dəmiryolu vağzalına hücumu pisləyib:

“Ukrayna dəmir yolu vağzalına hücum Rusiyanın törətdiyi daha bir dəhşətli vəhşilikdir, təhlükəsiz yerə çatmağa çalışan mülki şəxsləri vurur. Müttəfiqlərimiz və tərəfdaşlarımızla birlikdə Rusiyanın hərəkətlərini sənədləşdirmək və onları məsuliyyətə cəlb etməklə bu hücumu araşdırmaq səylərini dəstəkləyəcəyik”.

Qeyd edək ki, Rusiyanın Ukraynanın Donetsk vilayətinin Kramatorsk dəmiryolu vağzalını raket atəşinə tutması nəticəsində 50 nəfər ölüb.

The attack on a Ukrainian train station is yet another horrific atrocity committed by Russia, striking civilians who were trying to evacuate and reach safety.