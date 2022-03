ABŞ dövlət katibi Entoni Blinken tviter hesabında Novruz bayramı münasibətilə paylaşım edib.

"Report" xəbər verir ki, ABŞ rəsmisi Baharı qeyd edən və qarşılayan hər kəsi təbrik edib.

Blinken qarşıdan gələn yeni ilin hər kəs üçün ümid və yenilənmə ilə dolu, sağlam və şən keçməsini arzulayıb.