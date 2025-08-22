ABŞ-də hərbçi Çinin xeyrinə casusluqda təqsirli bilinib

ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələrinin (HDQ) hərbçisi Cinçao Vey San Dieqoda münsiflər heyətinin onu hərbi sirləri Çinə ötürməkdə təqsirli bilməsindən sonra ömürlük həbs cəzası ala bilər.
“Report” xəbər verir ki, bu barədə “Fox News” məlumat yayıb.
Qeyd olunur ki, Vey məxfi məlumatları toplayaraq 2022-ci ilin fevralında onu HDQ-yə işə düzəldən çinli kəşfiyyatçıya ötürüb.
Onun məxfi və “USS Essex” desant gəmisinin silah sistemləri haqqında məlumatları əldə etmək imanı olub. Vey 12 min dollara casusluq fəaliyyətini həyata keçirməyə razılaşıb.