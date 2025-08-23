Haqqımızda

ABŞ-də "ət yeyən" bakteriyaya yoluxma hallarının sayı artıb

ABŞ-də "ət yeyən" bakteriyaya yoluxma hallarının sayı artıb ABŞ-nin sahilyanı bölgələrində "ət yeyən" kimi təsnif edilən "Vibrio vulnificus" bakteriyasına yoluxma hallarının sayı artıb.
Digər ölkələr
23 avqust 2025 02:37
ABŞ-də ət yeyən bakteriyaya yoluxma hallarının sayı artıb

ABŞ-nin sahilyanı bölgələrində "ət yeyən" kimi təsnif edilən "Vibrio vulnificus" bakteriyasına yoluxma hallarının sayı artıb.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə “Tribuna” məlumat yayıb.

ABŞ Xəstəliklərə Nəzarət və Qarşısının Alınması Mərkəzlərinin məlumatına görə, bakteriya artıq Florida və Luiziana da daxil olmaqla 11 ştata yayılıb. Bəziləri ölümlə nəticələnən onlarla hadisə qeydə alınıb.

Hər beş yoluxma hadisəsindən biri 48 saat ərzində ölümlə nəticələnir.

Bakteriyalar isti duzlu suda yaşayır. Bədənə zəif bişmiş dəniz məhsulları və hətta kiçik açıq yara vasitəsilə daxil ola bilər. İnfeksiyanın ilk əlamətləri ishal, qusma və dəridə qabarcıqlardır.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Поедающая плоть бактерия захватила американские пляжи

Eksklüziv xəbərlər

DİM: Universitetlərə yerləşdirmənin nəticələri gələn həftə elan olunacaq
DİM: Universitetlərə yerləşdirmənin nəticələri gələn həftə elan olunacaq
21 avqust 2025 14:14
Aİ Cənubi Qafqazda yeni nəqliyyat təşəbbüslərində iştirak etməyə hazırdır - EKSKLÜZİV
Aİ Cənubi Qafqazda yeni nəqliyyat təşəbbüslərində iştirak etməyə hazırdır - EKSKLÜZİV
21 avqust 2025 13:19
Bu ilin yeddi ayında İİV-ə yoluxanların sayı məlum olub - RƏSMİ
Bu ilin yeddi ayında İİV-ə yoluxanların sayı məlum olub - RƏSMİ
14 avqust 2025 10:38
“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
8 avqust 2025 15:49
“Moody's”: Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır
“Moody's”: "Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır"
8 avqust 2025 14:16
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
8 avqust 2025 10:39
Sumqayıtda yaşıl hidrogen istehsalı planlaşdırılır
Sumqayıtda "yaşıl hidrogen" istehsalı planlaşdırılır
7 avqust 2025 14:18
Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər
Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi "yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər"
6 avqust 2025 19:45
Nazir: “Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın infrastrukturu genişləndirilmiş SGC şəbəkəsinə inteqrasiya oluna bilər
Nazir: “Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın infrastrukturu genişləndirilmiş SGC şəbəkəsinə inteqrasiya oluna bilər"
6 avqust 2025 18:34
Boqdan-Qruya İvan: “Rumıniya Azərbaycanla neft-qaz-kimya sahələrində əməkdaşlığa açıqdır
Boqdan-Qruya İvan: “Rumıniya Azərbaycanla neft-qaz-kimya sahələrində əməkdaşlığa açıqdır"
6 avqust 2025 18:06

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi