ABŞ-da metro qatarları toqquşub, xəsarət alanlar var

ABŞ-da metro qatarları toqquşub.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə WWLP məlumat yayıb.

Məlumata görə, hadisə Massaçusets ştatının paytaxtı və ən iri şəhəri Bostonda qeydə alınıb.

Boston Universitetinin yaxınlığında baş verən qəza zamanı azı 23 nəfər xəsarət alıb. Onlar tibb müəssisəsinə çatdırılıblar. Yaralıların həyatı üçün təhlükənin olmadığı bildirilir.

Sakinlərə ərazidən uzaq olmaq tövsiyə edilib.

Qəzanın başvermə səbəbi açıqlanmır. Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır.