ABŞ-da helikopter çimərlik yaxınlığında qəzaya uğrayıb, yaralılar var

ABŞ-ın Florida ştatının Mayami-Biç şəhərində helikopter çimərlik yaxınlığında qəzaya uğrayıb.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə yerli polis tviter dəki səhifəsində bildirib.

Məlumata görə, hadisə nəticəsində iki nəfər xəsarət alıb. Yaralılar xəstəxanaya yerləşdirilib.

Polis bildirib ki, yaralıların həyatı üçün təhlükə yoxdur. Hüquq-mühafizə orqanlarının yaydığı qəza videosunda həmin an çimərlikdə çoxlu insanın olduğu görünür.

Hadisə yerinin fövqəladə hallar xidmətinin işi üçün bağlı olduğu bildirilir.

This afternoon at 1:10 p.m., MBPD received a call of a helicopter crash in the ocean near 10 Street. Police and @MiamiBeachFire responded to the scene along with several partner agencies. Two occupants have been transported to Jackson Memorial Hospital in stable condition.



1/2 pic.twitter.com/heSIqnQtle