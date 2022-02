ABŞ-ın baş sanitar həkimi koronavirusa yoluxub

ABŞ-ın baş sanitar həkimi Vivek Murti və ailəsi koronavirusa yoluxub.

“Report” xəbər verir ki, o, bu barədə tvitterdə məlumat verib.

“Mən, beş yaşlı oğlum və həyat yoldaşım Alisa koronavirus üçün verdiymiz analiz nümunələri müsbət çıxıb. Alisa və məndə simptomlar yüngüldür”, - deyə Vivek Murti qeyd edib.

O bildirib ki, peyvənd olunsa da, yoluxmuş insanların hisslərini başa düşür: “Mümkün qədər təhlükəsiz olduğunuz zaman, koronavirusa yoluxmaq bezdirici və əsəbi ola bilər”.

Update: my 5 year old son, my wife Alice, and I have all tested positive for COVID-19. Our son has a runny nose and low grade fever but is otherwise eating, drinking, playing with his sister, and watching his favorite cartoons.