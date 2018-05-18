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    Futbol üzrə Portuqaliya millisinin DÇ-2018 üçün heyəti açıqlanıb - SİYAHI

    AÇ-2016-nın finalında Fransaya qələbə topunu vurmuş Ederin adı siyahıya daxil edilməyib

    Bakı. 18 may. REPORT.AZ/ Portuqaliya milli komandasının Rusiyada keçiriləcək futbol üzrə dünya çempionatı üçün heyəti açıqlanıb.

    "Report"un məlumatına görə, baş məşqçi Fernandu Santuş 23 nəfərlik siyahıya 2016-cı il Avropa çempionatının finalında Fransa yığmasının qapısına qələbə topunu vurmuş Antoniu Ederi daxil etməyib.

    Hərçənd, Ederin adı öncədən açıqlanmış geniş heyətdə olub. Eyni zamanda, İtaliya "Latsio"sunda icarə əsasında çıxış edən Nani də "23-lüy"ə düşməyib.

    Qapıçılar: Antoni Lopeş ("Lion", Fransa), Betu ("Göztəpə", Türkiyə), Ruy Patrisiu ("Sportinq")

    Müdafiəçilər: Brunu Alveş ("Reyncers", Şotlandiya), Sedrik Soareş ("Sauthempton", İngiltərə), Joze Fonte ("Dalyan İfan", Çin), Mariu Ruy ("Napoli", İtaliya), Pepe ("Beşiktaş", Türkiyə), Rafael Gerreyro ("Borussiya" Dortmund, Almaniya), Rikardu Pereyra ("Portu"), Ruben Diaş ("Benfika")

    Yarımmüdafiəçilər: Adrien Silva ("Lester", İngiltərə), Brunu Fernandeş, Vilyam Karvalyu (hər ikisi "Sportinq"), Joau Mariu ("Vest Hem", İngiltərə), Joau Moutinyo ("Monako", Fransa), Manuel Fernandeş ("Lokomotiv", Rusiya)

    Hücumçular: Andre Silva ("Milan", İtaliya), Bernardu Silva ("Mançester Siti", İngiltərə), Kriştianu Ronaldu ("Real Madrid", İspaniya), Jelson Martinş ("Sportinq"), Qonsalu Gedeş ("Valensiya", İspaniya), Rikardu Kuarejma ("Beşiktaş", Türkiyə)

    Portuqaliya millisi İspaniya, İran və Mərakeşlə eyni qrupda yer alıb.

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