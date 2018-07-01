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    DÇ-2018: Xorvatiya və Danimarka yığmalarının start heyətləri açıqlanıb

    Bakı. 1 iyul. REPORT.AZ/ Dünya çempionatının 1/8 final matçında üz-üzə gələcək Xorvatiya və Danimarka yığmalarının start heyətləri açıqlanıb.

    "Report"un məlumatına görə, komandalar meydana aşağıdakı "11-lik"lə çıxacaqlar:

    Xorvatiya: 23. Daniel Subaşiç, 2. Şime Vrsalko, 3. İvan Striniç, 4. İvan Perişiç, 6. Deyan Lovren, 7. İvan Rakitiç, 10. Luka Modriç, 11. Marselo Brozoviç, 17. Mario Mancukiç, 18. Ante Rebiç, 21. Domaqoy Vida

    Danimarka: 1. Kasper Şmeyxel, 4. Simon Kyaer, 5. Yonas Knudsen, 6. Andreas Kristensen, 8. Tomas Delani, 10. Kristian Eriksen, 11. Martin Breytueyt, 13. Matias Yorgensen, 14. Henrik Dalsqaard, 20. Yussuf Yurari Poulsen, 21. Andreas Kornelius

    Nijni Novqoroddakı eyniadlı stadionda keçiriləcək oyun Bakı vaxtı ilə saat 22:00-da başlanacaq. 

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