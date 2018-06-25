DÇ-2018: Uruqvay və Rusiya yığmalarının start heyətləri müəyyənləşib

Bakı. 25 iyun. REPORT.AZ/ Rusiyada keçirilən futbol üzrə dünya çempionatında A qrupunun III tur matçında üz-üzə gələcək Uruqvay və Rusiya yığmalarının start heyətləri açıqlanıb.
"Report"un məlumatına görə, komandalar meydana aşağıdakı "11-lik"lə çıxacaqlar:
Uruqvay: 1. Fernando Muslera, 3. Dieqo Qodin, 6. Rodriqo Bentankur, 8.Naitan Nande, 9. Luis Suares, 14. Lukas Torreyra, 15. Matias Vesino, 17. Dieqo Laksalt, 19. Sebastyan Koates, 21. Edinson Kavani, 22. Martin Kasares
Rusiya: 1. İqor Akinfeyev, 3. İlya Kutepov, 4. Sergey İqnaşeviç, 6. Denis Çerışev, 8. Yuri Qazinski, 11. Roman Zobnin, 13. Fyodor Kudryaşov, 15. Anton Mirançuk, 19. Aleksandr Səmədov, 22. Artyom Dzyuba, 23. İqor Smolnikov
"Samara Arena" keçiriləcək oyun Bakı vaxtı ilə saat 18:00-da başlanacaq.
Təbriz QuliyevXəbərin müəllifi
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