DÇ-2018: Uruqvay və Portuqaliya yığmalarının start heyətləri müəyyənləşib

Bakı. 30 iyun. REPORT.AZ/ Rusiyada keçirilən dünya çempionatının 1/8 final matçında üz-üzə gələcək Uruqvay və Portuqaliya yığmalarının start heyətləri müəyyənləşib.
"Report"un məlumatına görə, komandalar meydana aşağıdakı "11-lik"lə çıxacaqlar:
Uruqvay: 1. Fernando Muslera, 2. Xose Ximenes, 3. Dieqo Qodin, 6. Rodriqo Bentankur, 8. Nahitan Nandes, 9. Luis Suares, 14. Lukas Torreyra, 15. Matias Vesino, 17. Dieqo Laksalt, 21. Edinson Kavani, 22. Martin Kaseres
Portuqaliya: 1. Rui Patrisiu, 3. Pepe, 5. Rafael Gerreyro, 6. Joze Fonte, 7. Kriştianu Ronaldu, 10. Joao Mario, 11. Bernardo Silva, 14. Villiam, 15. Rikardu, 17. Qonsalu Quedeş, 23. Adrian Silva
Soçidəki "Fişt" stadionunda keçiriləcək görüş Bakı vaxtı ilə saat 22:00-da başlanacaq.
News DepartmentXəbərin müəllifi
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