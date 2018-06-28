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    DÇ-2018: Seneqal və Kolumbiya yığmalarının start heyətləri açıqlanıb

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    Bakı. 28 iyun. REPORT.AZ/ Rusiyadakı futbol üzrə dünya çempionatında H qrupunun III tur matçında üz-üzə gələcək Seneqal və Kolumbiya yığmalarının start heyətləri açıqlanıb.

    "Report"un məlumatına görə, komandalar meydana aşağıdakı "11-lik"lə çıxacaqlar:

    Senegal: 16. Hadim N Diaye, 3. Kalidu Kulibali, 5. İdrissa "Qane" Qaye, 6. Salif Sane, 8. Şeyxu Kuyate, 10. Sadio Mane , 12. Yussuf Sabali, 18. İsmaila Sarr, 19. Mbaye Nyanq , 20. Balde Keyta, 21. Lamin Qassama

    Kolumbiya: 1. David Ospina, 4. Santyaqo Arias, 6. Karlos Sançes, 9. Radamel Falkao, 10. Xames Rodriqes, 11. Xuan Kuadrado, 13. Yerri Mina, 15. Mateus Uribe, 17. Xoan Moxika, 20. Xuan Kintero, 23. Davinson Sançes

    "Samara Arena"da keçiriləcək oyun Bakı vaxtı ilə saat 18:00-da başlanacaq.

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