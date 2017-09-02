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    DÇ-2018-in seçmə qrup mərhələsində VII turun növbəti oyunları keçirilib - VİDEO

    C, E və F qruplarında 9 görüş baş tutub

    Bakı. 2 sentyabr. REPORT.AZ/ Futbol üzrə 2018-ci il dünya çempionatının seçmə qrup mərhələsi çərçivəsində VII turun növbəti oyunları keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, C, E və F qruplarında 9 görüş baş tutub.

    Azərbaycan milli komandasının yer aldığı qrupda sensasiya baş verməyib. Almaniya Çexiyaya, Şimali İrlandiya isə San Marinoya səfərdə qalib gəlib.

    C qrupu

    22:45. Çexiya – Almaniya - 1:2

    Qollar: Vladimir Darida, 78, Timo Verner, 4, Mats Hummels, 88


    22:45. Norveç – Azərbaycan - 2:0

    Qol: Coşua Kinq, 32-penalti ilə. Rəşad Sadıqov, 60-öz qapısına


    22:45. San Marino – Şimali İrlandiya - 0:3

    Qol: Coş Magennis, 71; 75. Stüart Devis, 78-penalti ilə

    Xal durumu: Almaniya - 21, Şimali İrlandiya - 16, Çexiya - 9, Norveç - 7, Azərbaycan - 7, San Marino - 0.

    E qrupu

    20:00. Qazaxıstan – Monteneqro - 0:3

    Qollar: Marko Veşoviç, 31. Fatoş Beçiray, 53. Marko Şimiç, 63

    22:45. Danimarka – Polşa - 4:0

    Qol: Tomas Delani, 16. Andreas Kornelius, 42. Nikolay Yorgensen, 59. Kristian Eriksen, 80

    22:45. Rumıniya – Ermənistan - 1:0

    Qol: Aleksandru Maksim, 90+1

    Yerinə yetirilməyən penalti: Boqdan Stanku, 55

    Xal durumu: Polşa - 16, Monteneqro - 13, Danimarka - 13, Rumıniya - 9, Ermənistan - 6, Qazaxıstan - 2

    F qrupu

    22:45. Litva – Şotlandiya - 0:3

    Qollar: Stüart Armstronq, 25. Endi Robertson, 30. Ceyms Makartur, 73

    22:45. Malta – İngiltərə - 0:4

    Qol: Harri Keyn, 53, 90. Rayan Bertrand, 86, Danny Welbeck, 90

    22:45. Slovakiya – Sloveniya - 1:0

    Qol: Adam Nemets, 81

    Xal durumu: İngiltərə - 17, Slovakiya - 15, Şotlandiya - 11, Sloveniya - 11, Litva - 5, Malta - 0.

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