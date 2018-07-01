DÇ-2018: İspaniya və Rusiya komandalarının start heyətləri açıqlanıb

Bakı. 1 iyul. REPORT.AZ/ Dünya çempionatının 1/8 final matçında üz-üzə gələcək İspaniya və Rusiya milli komandalarının start heyətləri açıqlanıb.
"Report"un məlumatına görə, komandalar aşağıdakı "11-lik"lə meydana çıxacaqlar:
İspaniya: 1. David De Xea, 3. Xerard Pike, 4. Naço, 5. Serxio Buskets, 8. Koke, 15. Serxio Ramos, 18. Xordi Alba, 19. Dieqo Kosta, 20. Marko Asensio, 21. David Silva, 22. İsko
Rusiya: 1. İqor Akinfeyev, 2. Mario Fernandes, 3. İlya Kutepov, 4. Sergey İqnaşeviç, 7. Daler Kuzyayev, 11. Roman Zobnin, 13. Fyodor Kudryaşov, 17. Aleksandr Qolovin, 18. Yuri Jirkov, 19. Aleksandr Səmədov, 22. Artyom Dzyuba
Moskvadakı "Lujniki" stadionunda keçiriləcək oyun Bakı vaxtı ilə saat 18:00-da başlanacaq.
News DepartmentXəbərin müəllifi
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