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    DÇ-2018: Fransa və Avstraliya yığmalarının start heyətləri açıqlanıb

    Bakı. 16 iyun. REPORT.AZ/ Futbol üzrə 2018-ci il dünya çempionatında C qrupunu I turu çərçivəsində keçiriləcək Fransa – Avstraliya oyunu üçün start heyətləri açıqlanıb.

    “Report” xəbər verir ki, komandalar Kazanda baş tutacaq matça aşağıdakı “11-lik”lə çıxacaqlar.

    Fransa: 1. Uqo Loryis, 2. Benjamen Pavar, 4. Rafael Varan, 5. Samuel Umititi, 6. Pol Poqba, 7. Antuan Qrizman, 10. Kilian Mbappe, 11. Usman Dembele, 12. Koronten Tolisso, 13. Nqolo Kante, 21. Lyuka Ernandes

    Avstraliya: 1. Meti Rayan, 5. Mark Milliqan, 7. Metyu Leki, 10. Robbi Kruz, 11. Endryu Nabbut, 13. Aaron Muy, 15. Mile Yedinak, 16. Azziz Behiç, 19. Coşua Risdon, 20. Trent Seynsberi, 23. Tommi Roqiç

    Qeyd edək ki, oyun Bakı vaxtı ilə saat 14:00-da başlayacaq.

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