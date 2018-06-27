DÇ-2018: Cənubi Koreya və Almaniya yığmalarının start heyətləri müəyyənləşib

Bakı. 27 iyun. REPORT.AZ/ Rusiyadakı futbol üzrə dünya çempionatında F qrupunun III tur matçında üz-üzə gələcək Cənubi Koreya və Almaniya yığmalarının start heyətləri açıqlanıb.
"Report"un məlumatına görə, komandalar meydana aşağıdakı "11-lik"lə çıxacaqlar:
Cənubi Koreya: 23. Ço Hyon U, 2. Li Yon, 5. Yun Yen Son, 7. Son Hyunq Min, 13.Ku Ca Çxol, 14.Xon Çu, 15.Çon U Yen, 17.Li Co Son, 18. Son Min Mun, 19. Kim Yun Kvon, 20 Hyun Su Çan
Almaniya: 1. Manuel Noyer, 3. Yonas Hektor, 5. Mats Hummels, 6. Sami Xedira, 8. Toni Kroos, 9. Timo Verner, 10. Mesut Özil, 11. Marko Roys, 14. Leon Qoretski, 15. Niklas Süle, 18. Yozua Kimmix
"Kazan Arena"da keçiriləcək oyun Bakı vaxtı ilə saat 18:00-da başlanacaq.
Təbriz QuliyevXəbərin müəllifi
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