DÇ-2018: Braziliya və Belçika yığmalarının start heyətləri müəyyənləşib

Bakı. 6 iyul. REPORT.AZ/ Dünya çempionatının 1/4 final matçında üz-üzə gələcək Braziliya və Belçika yığmalarının start heyətləri açıqlanıb.
"Report"un məlumatına görə, komandalar meydana aşağıdakı "11-lik"lə çıxacaqlar:
Braziliya: 1. Alisson Bekker, 2. Tiaqo Silva, 3. Miranda, 9. Qabriel Jezus, 10. Neymar, 11. Filippe Koutinyo, 12. Marselo, 15. Paulinyo, 17. Fernandinyo, 19. Villian, 22. Faqner
Belçika: 1. Tibo Kurtua, 2. Tobi Alderveyreld, 4. Vensan Kompani, 5. Yan Vertongen, 6. Aksel Vitsel, 7. Kevin De Bruyne, 8. Maruan Fellaini, 9. Romelu Lukaku, 10. Eden Azar, 15. Tomas Myonye, 22. Naser Şadli
“Kazan Arena”da keçiriləcək oyun Bakı vaxtı ilə saat 22:00-da başlanacaq.
Təbriz QuliyevXəbərin müəllifi
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