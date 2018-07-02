DÇ-2018: Belçika və Yaponiya yığmalarının start heyətləri müəyyənləşib

Bakı. 2 iyul. REPORT.AZ/ Dünya çempionatının 1/8 final matçında üz-üzə gələcək Belçika və Yaponiya yığmalarının start heyətləri açıqlanıb.
"Report"un məlumatına görə, komandalar meydana aşağıdakı "11-lik"lə çıxacaqlar:
Belçika: 1. Tibo Kurtua, 2. Tobi Alderveyreld, 4. Vensan Kompani, 5. Yan Vertongen, 6. Aksel Vitsel, 7. Kevin De Bruyne, 9. Romelu Lukaku, 10. Eden Azar, 11. Yannik Karrasko, 14. Dris Mertens, 15. Tomas Myonye
Yaponiya: 1. Eyi Kavasima, 3. Gen Sedzi, 5. Yuto Naqatomo, 7. Qaku Sibasaki, 8. Genki Haraquçi, 10. Sindzi Kaqava, 14. Takasi İnui, 15.Yuya Osako, 17. Makoto Hasebe, 19. Qotoku Sakai, 22. Mayya Yosida
"Rostov Arena"da keçiriləcək oyun Bakı vaxtı ilə saat 22:00-da başlanacaq.
Təbriz QuliyevXəbərin müəllifi
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