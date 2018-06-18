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    DÇ-2018: Belçika və Panama komandalarının start heyətləri açıqlanıb

    Bakı. 18 iyun. REPORT.AZ/ Dünya çempionatında G qrupunun oyununda üz-üzə gələcək Belçika və Panama millilərinin start heyətləri açıqlanıb.

    "Report"un məlumatına görə, komandalar aşağıdakı "11-lik"lə meydana çıxacaqlar:

    Belçika: 1. Tibo Kurtua, 2. Tobi Alderveyreld, 5. Yan Vertongen, 6. Aksel Vitsel, 7. Kevin de Bruyne, 9. Romelu Lukaku, 10. Eden Azar, 11. Yannik Karrasko, 14. Dris Mertens, 15. Tomas Mönyö, 20. Dedrik Boyata

    Panama: 1. Xayme Penedo, 2. Mikael Murilyo, 4. Fidel Eskobar, 5. Roman Torres, 6. Qabriel Qomes, 7. Blas Peres, 8. Edqar Barsenas, 11. Armando Kuper, 15. Erik Devis, 20. Anibal Qodoy, 21. Xose Luis Rodriges

    Qeyd edək ki, Soçidəki "Fişt" stadionunda keçiriləcək görüş Bakı vaxtı ilə saat 19:00-da başlanacaq.

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