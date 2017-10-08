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    DÇ-2018: Almaniya və Azərbaycan yığmalarının seçmə qrup matçı üçün start heyətləri açıqlanıb

    Bakı vaxtı ilə saat 22:45-də başlanacaq görüşə komandalar bu heyətlə çıxacaqlar

    Bakı. 8 oktyabr. REPORT.AZ/ Almaniya və Azərbaycan yığmaları arasında keçiriləcək futbol üzrə 2018-ci il dünya çempionatının seçmə qrup matçı üçün start heyətlər açıqlanıb.

    "Report"un məlumatına görə, Bakı vaxtı ilə saat 22:45-də başlanacaq görüşə komandalar bu heyətlə çıxacaqlar:

    Almaniya: 12. Bernd Leno, 2. Şkodran Mustafi, 6. Niklas Süle, 9. Sandro Vaqner, 10. Lars Stindl, 13. Tomas Müller (kap.), 14. Emre Can, 18. Coşua Kimmix, 19. Leon Qoretska, 20. Yulian Brandt, 23. Leroy Sane

    Ehtiyat oyunçular: 1. Kevin Trap, 22. Mark Andre ter Ştegen, 3. Marvin Plattenhardt, 4. Mattias Ginter, 5. Mats Hummels, 15. Amin Yunes, 16. Antonio Rüdiger, 17. Jerom Boatenq, 21. Sebastyan Rudi

    Baş məşqçi: yoahim Löv

    Azərbaycan: 1. Kamran Ağayev, 2. Qara Qarayev, 3. Maqomed Mirzabekov, 6. Bədavi Hüseynov, 11. Ramil Şeydayev, 15. Ruslan Abışov, 16. Cavid Hüseynov, 18. Təmkin Xəlilzadə, 19. Rahid Əmirquliyev (kap.), 20. Riçard Almeyda, 22. Əfran İsmayılov

    Ehtiyat oyunçular: 12. Anar Nəzirov, 23. Emil Balayev, 4. Pavel Paşayev, 5. Ürfan Abbasov, 8. Renat Dadaşov, 9. Namiq Ələsgərov, 10. Ruslan Qurbanov, 13. Dmitri Nazarov, Rəşad Sadıqov, 17. Mahir Mədətov, 21. Tərlan Quliyev

    Baş məşqçi: Robert Prosineçki

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