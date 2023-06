Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Qurban bayramı münasibətilə xalqımızı və bütün müsəlmanları təbrik edib.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin tviter hesabında paylaşım edilib.

"Müqəddəs Qurban bayramı münasibətilə xalqımızı və bütün müsəlmanları təbrik edir, əmin-amanlıq, ruzi-bərəkət və can sağlığı arzu edirik!

Qurban bayramımız mübarək!", - paylaşımda deyilir.