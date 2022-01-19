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Türkiyə səfiri YAŞAT Fondunun rəhbəri ilə görüşüb

Türkiyə səfiri YAŞAT Fondunun rəhbəri ilə görüşüb Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Cahit Baxçı YAŞAT Fondunun rəhbəri Elvin Hüseynovla görüşüb.
Daxili siyasət
19 Yanvar , 2022 18:08
Türkiyə səfiri YAŞAT Fondunun rəhbəri ilə görüşüb

Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Cahit Baxçı YAŞAT Fondunun rəhbəri Elvin Hüseynovla görüşüb.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə səfirliyin tviter hesabında yazılıb.

“Azərbaycanda şəhid və qazi ailələrinə dəstək vermək üçün yaradılan YAŞAT Fondu rəhbəri Elvin Hüseynovdan fəaliyyətləri haqqında məlumat aldıq. Görüş zamanı qarşılıqlı əməkdaşlıq barədə fikir mübadiləsi apardıq”, - paylaşımda bildirilib.

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