Respublika Klinik Uroloji Xəstəxanasının direktoru vəzifəsindən azad olunub
Daxili siyasət
- 31 oktyabr, 2025
- 09:46
Respublika Klinik Uroloji Xəstəxanasının direktoru Fariz Babayev vəzifəsindən azad olunub.
Məlumatı TƏBİB "Report"a təsdiqləyib.
Qeyd edilib ki, F.Babayev öz ərizəsi ilə işdən azad edilib.
Məlumat üçün bildirək ki, Fariz Hənifə oğlu Babayev 2021-ci ilin sentyabr ayında bu vəzifəyə təyin olunmuşdu.
