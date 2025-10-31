İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm
    Respublika Klinik Uroloji Xəstəxanasının direktoru vəzifəsindən azad olunub

    Daxili siyasət
    • 31 oktyabr, 2025
    • 09:46
    Respublika Klinik Uroloji Xəstəxanasının direktoru vəzifəsindən azad olunub
    Fariz Babayev

    Respublika Klinik Uroloji Xəstəxanasının direktoru Fariz Babayev vəzifəsindən azad olunub.

    Məlumatı TƏBİB "Report"a təsdiqləyib.

    Qeyd edilib ki, F.Babayev öz ərizəsi ilə işdən azad edilib.

    Məlumat üçün bildirək ki, Fariz Hənifə oğlu Babayev 2021-ci ilin sentyabr ayında bu vəzifəyə təyin olunmuşdu.

