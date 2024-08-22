Prezidentin Təhlükəsizlik Xidmətinin hərbi qulluqçuları təltif edilib

Prezident İlham Əliyev xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən fərqləndiklərinə görə Prezidentin Təhlükəsizlik Xidmətinin hərbi qulluqçularının təltif edilməsi ilə bağlı sərəncam imzalayıb.
"Report" xəbər verir ki, sərəncama əsasən adları aşağıda qeyd olunan hərbi qulluqçular təltif edilib:
2-ci dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə
Zeynalov Elşən Əsgər oğlu – general-mayor
“Vətən uğrunda” medalı ilə
Bağırov Mahir Şahvələd oğlu – polkovnik
Bəxtiyarov Rəşad Tapdıq oğlu – polkovnik
Nəcəfli Polad Həbib oğlu – polkovnik
Əliyev Mürsəl Sadıq oğlu – polkovnik-leytenant
İbrahimli Fuad Bafadar oğlu – polkovnik-leytenant
Musayev Bəhruz İlham oğlu – mayor
“İgidliyə görə” medalı ilə
Abbasov Pərviz Şahbaz oğlu – polkovnik
Abdullayev Eldar Əziz oğlu – polkovnik
Qazıyev Xəyyam Osman oğlu – polkovnik-leytenant
Tağıyev Ruslan Sahib oğlu – polkovnik-leytenant
Aslanov Afiq Mobil oğlu – mayor
Babayev Elşad Vaqif oğlu – mayor
“Hərbi xidmətlərə görə” medalı ilə
Hüseynov Hafiz Elman oğlu – ədliyyə polkovniki
Hüseynov Seyran Tofiq oğlu – polkovnik
İsmayılov Muqdat Məmməd oğlu – polkovnik
Rəhimov Vüqar Həsənağa oğlu – polkovnik
Cəlilov Bəhram Bayram oğlu – polkovnik-leytenant
Hümbətov Coşğun Qənbər oğlu – polkovnik-leytenant
İskəndərov İlqar İdris oğlu – polkovnik-leytenant
Qasımov Ramil Ravi oğlu – polkovnik-leytenant
Namazov Ruslan Zaman oğlu – polkovnik-leytenant
Adıgözəlova Arzu Üzeyir qızı – mayor
Eynəliyev Tural İslam oğlu – mayor
Əliyev Rəsul Etibar oğlu – tibb xidməti mayoru
Əmirli Qorxmaz Rauf oğlu – tibb xidməti mayoru
Hacıyev Elnur Etibar oğlu – mayor
Qurbanov Fərid Natiq oğlu – mayor
Məmmədov Əyyub Alof oğlu – mayor
Bağırov Elmar Vaqif oğlu – kapitan
Əliyev Bəhmən Elman oğlu – kapitan
Nəsirov Elman Haqverdi oğlu – kapitan
Rəhimov Murad Heybət oğlu – kapitan
Tağıyev Elçin Etibar oğlu – kapitan
Tağıyev İlkin Ədalət oğlu – kapitan
Qədimalıyev Aslan Kərəm oğlu – baş leytenant
Məmmədov Samir Vaqif oğlu – baş çavuş.