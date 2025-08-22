PA-nın Vətəndaş Qəbulu Mərkəzində sentyabr ayı üçün qəbul cədvəli açıqlanıb

Azərbaycan Prezidenti Administrasiyasının (PA) Vətəndaş Qəbulu Mərkəzində sentyabr ayında vətəndaşların qəbulu cədvəli açıqlanıb.
"Report" xəbər verir ki, vətəndaşlar PA-nın Vətəndaş Qəbulu Mərkəzində qəbul olunurlar.
Ünvan: Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Zaur Nudirəliyev-79.
Qəbula yazılış qəbul gününə ən geci 1 iş günü qalmış dayandırılır. Qəbul saat 14:00-dan başlayır.
Əlaqə üçün: Çağrı Mərkəzi – 1111.
|
Qəbulu aparan şəxs
|
Qəbul günü
|
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi –
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının
İqtisadi siyasət və sənaye məsələləri şöbəsinin müdiri
Əmirov Natiq Ərziman oğlu
|
1
|
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi –
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının
Ərazi-təşkilat məsələləri şöbəsinin müdiri
Nağdəliyev Zeynal Səfər oğlu
|
2
|
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi –
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının
Hüquq mühafizə orqanları ilə iş şöbəsinin müdiri
Ələsgərov Fuad Murtuz oğlu
|
3,18
|
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının
Hərbi məsələlər şöbəsinin müdiri
Seyidov Fərid Mirmufid oğlu
|
4
|
Azərbaycan Respublikası Birinci vitse-prezidentinin Katibliyinin rəisi
Həsənov Altay Tofiq oğlu
|
5,12,26
|
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının
Humanitar siyasət, diaspor, multikulturalizm və dini məsələlər şöbəsinin müdiri
Əliyeva Fərəh Şirməmməd qızı
|
5
|
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi –
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının
Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri
Hacıyev Hikmət Fərhad oğlu
|
8
|
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi –
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının
İqtisadi məsələlər və innovativ inkişaf siyasəti şöbəsinin müdiri
Mövsümov Şahmar Arif oğlu
|
9
|
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi –
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının
Dövlət nəzarəti məsələləri şöbəsinin müdiri
Həsənov Kərəm Əvəz oğlu
|
10
|
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının
Dövlət qulluğu və kadr məsələləri şöbəsinin müdiri
Məcidov Tələt Tahir oğlu
|
11
|
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının
Vətəndaşların müraciətləri ilə iş şöbəsinin müdiri
İsmayılov Süleyman Abbas oğlu
|
12
|
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının
Gənclər siyasəti və idman məsələləri şöbəsinin müdiri
Məmmədəliyev Yusuf Ülfət oğlu
|
15
|
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin mətbuat katibi
|
16
|
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının
Qeyri-hökumət təşkilatları ilə iş və kommunikasiya şöbəsi
|
17
|
Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
xüsusi nümayəndəsi
Hüseynov Emin Zamin oğlu
|
19
|
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının
Hüquq mühafizə orqanları ilə iş şöbəsinin Əfv məsələləri sektoru
|
22
|
Xankəndi şəhərində, Ağdərə və Xocalı rayonlarında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi
Yusubov Elçin Mustafa oğlu
|
23
|
Laçın rayonunda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi
Məmmədov Məsim Əhməd oğlu
|
24
|
Şuşa rayonunda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi
Kərimov Aydın Zöhrab oğlu
|
25
|
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının
Qanunvericilik və hüquq siyasəti şöbəsinin müdiri
Kərimov Gündüz Hacı oğlu
|
26
|
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının
Siyasi partiyalar və qanunvericilik hakimiyyəti ilə əlaqələr şöbəsinin müdiri
Vəliyev Ədalət Məqsəd oğlu
|
26
|
Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonlarında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi
Hacıyev Vahid Rasim oğlu
|
26
|
Kəlbəcər rayonunda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi
Hacıyev Bəşir Qüdrət oğlu
|
29
|
* * *
|
Azərbaycan Respublikasının Təhlükəsizlik Şurası
Azərbaycan Respublikası Təhlükəsizlik Şurasının katibi
Usubov Ramil İdris oğlu
|
30