Azərbaycanın İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) Vətən müharibəsi zamanı Ermənistanın Gəncəyə hücumunun üçüncü ildönümü ilə bağlı paylaşım edib.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Ombudsmanın “X” hesabında yazılıb.

“İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı Ermənistan silahlı qüvvələrinin Gəncə şəhərinə ilk raket hücumundan üç il ötür”, - paylaşımda bildirilib.