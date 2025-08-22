Kəlbəcərə köçürülən 20 ailə şəhərin 1-ci yaşayış kompleksində məskunlaşıb

Dünən Prezident İlham Əliyevin Kəlbəcərə səfəri zamanı açarları təhvil verdiyi 20 ailə Kəlbəcər şəhərinin 1-ci yaşayış kompleksində məskunlaşıb.
“Report”un Qərb bürosu xəbər verir ki, bunu Kəlbəcər rayonunda Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidməti mətbuat xidməti şöbəsinin müdiri Nuranə Babayeva jurnalsitlərə açıqlamasında deyib.
O qeyd edib ki, Kəlbəcər şəhərinin birinci yaşayış kompleksi 201 mənzildən ibarət olacaq:
"Burada 2, 3, 4 otaqlı mənziillərin inşası nəzərdə tutulub. Təməli qoyulan 3 və 4-cü yaşayış komplekslərində çoxmənzilli binalar olacaq. Kəlbəcərdə inşa olunan 4-cü yaşayış kompleksinin şəhərdəki ən böyük yaşayış məhəllələrindən biri olması nəzərdə tutulur".