Kəlbəcərə köçürülən 20 ailə şəhərin 1-ci yaşayış kompleksində məskunlaşıb

Kəlbəcərə köçürülən 20 ailə şəhərin 1-ci yaşayış kompleksində məskunlaşıb Xidmət rəsmisi: Prezidentin Kəlbəcərə səfəri zamanı açarları təhvil verdiyi 20 ailə 1-ci yaşayış kompleksində məskunlaşacaq
22 avqust 2025 11:15
Kəlbəcərə köçürülən 20 ailə şəhərin 1-ci yaşayış kompleksində məskunlaşıb
Nuranə Babayeva

Dünən Prezident İlham Əliyevin Kəlbəcərə səfəri zamanı açarları təhvil verdiyi 20 ailə Kəlbəcər şəhərinin 1-ci yaşayış kompleksində məskunlaşıb.

“Report”un Qərb bürosu xəbər verir ki, bunu Kəlbəcər rayonunda Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidməti mətbuat xidməti şöbəsinin müdiri Nuranə Babayeva jurnalsitlərə açıqlamasında deyib.

O qeyd edib ki, Kəlbəcər şəhərinin birinci yaşayış kompleksi 201 mənzildən ibarət olacaq:

"Burada 2, 3, 4 otaqlı mənziillərin inşası nəzərdə tutulub. Təməli qoyulan 3 və 4-cü yaşayış komplekslərində çoxmənzilli binalar olacaq. Kəlbəcərdə inşa olunan 4-cü yaşayış kompleksinin şəhərdəki ən böyük yaşayış məhəllələrindən biri olması nəzərdə tutulur".

