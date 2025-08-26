Haqqımızda

Hökumət üzvlərinin sentyabr ayı üçün vətəndaş qəbulu cədvəli açıqlanıb - SİYAHI

Hökumət üzvlərinin sentyabr ayı üçün vətəndaş qəbulu cədvəli açıqlanıb - SİYAHI Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının və digər idarəetmə qurumlarının rəhbərlərinin sentyabr ayında şəhər və rayonlarda keçirəcəyi vətəndaşların qəbulu cədvəli açıqlanıb.
Daxili siyasət
26 avqust 2025 12:02
Hökumət üzvlərinin sentyabr ayı üçün vətəndaş qəbulu cədvəli açıqlanıb - SİYAHI

Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının və digər idarəetmə qurumlarının rəhbərlərinin sentyabr ayında şəhər və rayonlarda keçirəcəyi vətəndaşların qəbulu cədvəli açıqlanıb.

"Report" xəbər verir ki, vətəndaşların qəbulu müəyyən edilmiş günlərdə saat 10:00-da başlayır.

Cədvəli təqdim edirik:

S/n

Qəbulu keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı və idarəetmə qurumunun rəhbəri

Qəbulun keçirildiyi şəhər, rayon

Əhatə olunan şəhər və rayonlar

Qəbulun keçirildiyi gün

Daxili işlər naziri

Vilayət Eyvazov

Naftalan

Naftalan, Gəncə, Goranboy, Samux, Göygöl, Daşkəsən, Xocalı, Kəlbəcər

04

Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Şahin Bağırov

Ucar

Ucar, Kürdəmir, Göyçay, Ağdaş

04

Gənclər və idman naziri

Fərid Qayıbov

Ağdaş

Ağdaş, Göyçay

05

Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədri

Anar Quliyev

Oğuz

Oğuz, Şəki, Qax, Zaqatala, Balakən, Qəbələ

05

Energetika naziri

Pərviz Şahbazov

Samux

Samux, Gəncə, Şəmkir, Göygöl, Daşkəsən, Goranboy, Naftalan

12

İqtisadiyyat naziri

Mikayıl Cabbarov

Şəmkir

Şəmkir, Göygöl

12

Kənd təsərrüfatı naziri

Məcnun Məmmədov

Qusar

Qusar, Quba, Xaçmaz, Şabran, Siyəzən

12

Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri

Bahar Muradova

Şamaxı

Şamaxı, Qobustan

12

“Azəristiliktəchizat” ASC-nin sədri

İlham Mirzəliyev

Mingəçevir

Mingəçevir, Yevlax

12

10.

“Azəriqaz” İstehsalat Birliyinin baş direktoru

Azər Məmmədov

Göyçay

Göyçay, Ağdaş

12

11.

Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri

Ramin Məmmədov

Şabran

Şabran, Xaçmaz, Quba, Qusar, Siyəzən

15

12.

Baş prokuror

Kamran Əliyev

Naxçıvan

Naxçıvan, Babək, Culfa, Kəngərli, Ordubad, Sədərək, Şahbuz, Şərur

16

13.

Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin rəisi

Mürsəl İbrahimov

Ağsu

Ağsu, İsmayıllı, Şamaxı, Qobustan

18

14.

Ədliyyə naziri

Fərid Əhmədov

Naxçıvan

Naxçıvan, Babək, Culfa, Kəngərli, Ordubad, Sədərək, Şahbuz, Şərur

19

15.

Fövqəladə hallar naziri

Kəmaləddin Heydərov

Naftalan

Naftalan, Goranboy, Xocalı

19

16.

Rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri

Rəşad Nəbiyev

Oğuz

Oğuz, Şəki, Qəbələ

19

17.

Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin sədri

Qoşqar Təhməzli

Hacıqabul

Hacıqabul, Şirvan, Salyan, Neftçala

19

18.

İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin sədri

Zaur Əliyev

Kürdəmir

Kürdəmir, Ucar, Zərdab

25

19.

Elm və təhsil naziri

Emin Əmrullayev

Gədəbəy

Gədəbəy, Şəmkir, Tovuz, Ağstafa, Qazax

26

20.

Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri

Anar Əliyev

Bərdə

Bərdə, Tərtər

26

21.

Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin sədri

Saleh Məmmədov

Hacıqabul

Hacıqabul, Şirvan

26

22.

Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin sədri

Zaur Mikayılov

Xaçmaz

Xaçmaz, Şabran

26

23.

“Azərişıq” ASC-nin sədri

Vüqar Əhmədov

Gəncə

Gəncə, Samux, Kəlbəcər

26

24.

Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri

Ramin Məmmədov

Cəlilabad

Cəlilabad, Masallı, Yardımlı

29

25.

Mədəniyyət naziri

Adil Kərimli

Naxçıvan

Naxçıvan, Babək, Culfa, Kəngərli, Ordubad, Sədərək, Şahbuz, Şərur

30

26.

Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri

Rövşən Rzayev

Quba

Quba, Qusar, Xaçmaz

30
