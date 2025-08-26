Hökumət üzvlərinin sentyabr ayı üçün vətəndaş qəbulu cədvəli açıqlanıb - SİYAHI

Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının və digər idarəetmə qurumlarının rəhbərlərinin sentyabr ayında şəhər və rayonlarda keçirəcəyi vətəndaşların qəbulu cədvəli açıqlanıb.
"Report" xəbər verir ki, vətəndaşların qəbulu müəyyən edilmiş günlərdə saat 10:00-da başlayır.
Cədvəli təqdim edirik:
|
S/n
|
Qəbulu keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı və idarəetmə qurumunun rəhbəri
|
Qəbulun keçirildiyi şəhər, rayon
|
Əhatə olunan şəhər və rayonlar
|
Qəbulun keçirildiyi gün
|
|
Daxili işlər naziri
Vilayət Eyvazov
|
Naftalan
|
Naftalan, Gəncə, Goranboy, Samux, Göygöl, Daşkəsən, Xocalı, Kəlbəcər
|
04
|
|
Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Şahin Bağırov
|
Ucar
|
Ucar, Kürdəmir, Göyçay, Ağdaş
|
04
|
|
Gənclər və idman naziri
Fərid Qayıbov
|
Ağdaş
|
Ağdaş, Göyçay
|
05
|
|
Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədri
Anar Quliyev
|
Oğuz
|
Oğuz, Şəki, Qax, Zaqatala, Balakən, Qəbələ
|
05
|
|
Energetika naziri
Pərviz Şahbazov
|
Samux
|
Samux, Gəncə, Şəmkir, Göygöl, Daşkəsən, Goranboy, Naftalan
|
12
|
|
İqtisadiyyat naziri
Mikayıl Cabbarov
|
Şəmkir
|
Şəmkir, Göygöl
|
12
|
|
Kənd təsərrüfatı naziri
Məcnun Məmmədov
|
Qusar
|
Qusar, Quba, Xaçmaz, Şabran, Siyəzən
|
12
|
|
Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri
Bahar Muradova
|
Şamaxı
|
Şamaxı, Qobustan
|
12
|
|
“Azəristiliktəchizat” ASC-nin sədri
İlham Mirzəliyev
|
Mingəçevir
|
Mingəçevir, Yevlax
|
12
|
10.
|
“Azəriqaz” İstehsalat Birliyinin baş direktoru
Azər Məmmədov
|
Göyçay
|
Göyçay, Ağdaş
|
12
|
11.
|
Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri
Ramin Məmmədov
|
Şabran
|
Şabran, Xaçmaz, Quba, Qusar, Siyəzən
|
15
|
12.
|
Baş prokuror
Kamran Əliyev
|
Naxçıvan
|
Naxçıvan, Babək, Culfa, Kəngərli, Ordubad, Sədərək, Şahbuz, Şərur
|
16
|
13.
|
Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin rəisi
Mürsəl İbrahimov
|
Ağsu
|
Ağsu, İsmayıllı, Şamaxı, Qobustan
|
18
|
14.
|
Ədliyyə naziri
Fərid Əhmədov
|
Naxçıvan
|
Naxçıvan, Babək, Culfa, Kəngərli, Ordubad, Sədərək, Şahbuz, Şərur
|
19
|
15.
|
Fövqəladə hallar naziri
Kəmaləddin Heydərov
|
Naftalan
|
Naftalan, Goranboy, Xocalı
|
19
|
16.
|
Rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri
Rəşad Nəbiyev
|
Oğuz
|
Oğuz, Şəki, Qəbələ
|
19
|
17.
|
Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin sədri
Qoşqar Təhməzli
|
Hacıqabul
|
Hacıqabul, Şirvan, Salyan, Neftçala
|
19
|
18.
|
İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin sədri
Zaur Əliyev
|
Kürdəmir
|
Kürdəmir, Ucar, Zərdab
|
25
|
19.
|
Elm və təhsil naziri
Emin Əmrullayev
|
Gədəbəy
|
Gədəbəy, Şəmkir, Tovuz, Ağstafa, Qazax
|
26
|
20.
|
Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri
Anar Əliyev
|
Bərdə
|
Bərdə, Tərtər
|
26
|
21.
|
Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin sədri
Saleh Məmmədov
|
Hacıqabul
|
Hacıqabul, Şirvan
|
26
|
22.
|
Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin sədri
Zaur Mikayılov
|
Xaçmaz
|
Xaçmaz, Şabran
|
26
|
23.
|
“Azərişıq” ASC-nin sədri
Vüqar Əhmədov
|
Gəncə
|
Gəncə, Samux, Kəlbəcər
|
26
|
24.
|
Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri
Ramin Məmmədov
|
Cəlilabad
|
Cəlilabad, Masallı, Yardımlı
|
29
|
25.
|
Mədəniyyət naziri
Adil Kərimli
|
Naxçıvan
|
Naxçıvan, Babək, Culfa, Kəngərli, Ordubad, Sədərək, Şahbuz, Şərur
|
30
|
26.
|
Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri
Rövşən Rzayev
|
Quba
|
Quba, Qusar, Xaçmaz
|
30