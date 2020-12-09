Hərbi qulluqçular "Zəfər" və "Qarabağ" ordenlərilə təltif edildi

Prezident İlham Əliyev "Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının təltif edilməsi haqqında" sərəncam imzalayıb.
"Report" xəbər verir ki, sərəncamla Azərbaycan Respublikası ərazilərinin işğaldan azad olunması və ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi zamanı döyüş əməliyyatlarına yüksək peşəkarlıqla rəhbərlik etmiş, hərbi qulluq vəzifəsini yerinə yetirərkən igidlik və mərdlik nümunəsi göstərmiş Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin aşağıdakı hərbi qulluqçuları təltif ediliblər:
“Zəfər” ordeni ilə
Həsənov Zakir Əsgər oğlu – general-polkovnik
Eyvazov Vilayət Süleyman oğlu – general-polkovnik
Quliyev Elçin İsağa oğlu – general-polkovnik
Nağıyev Əli Nağı oğlu – general-polkovnik
Sultanov Orxan Sedyar oğlu – general-polkovnik
Həsənov Ayaz Binyat oğlu – general-leytenant
Tahirov Ramiz Firudin oğlu – general-leytenant
Vəliyev Kərim Tofiq oğlu – general-leytenant
Kərimov Anar Təvəkkül oğlu – general-mayor
Məhərrəmov Aqşin Ramiz oğlu – general-mayor
Sultanov Ağamir Əzizxan oğlu – general-mayor
Tağıyev Rəsul Afiq oğlu – general-mayor
Dadaşov Haxverdi Xudaverdi oğlu – polkovnik
Həmidov Şükür Nəriman oğlu – polkovnik (ölümündən sonra)
Qapaqov Elşən Rafiq oğlu – polkovnik
Quliyev Mətin Ramiz oğlu – polkovnik
Məmmədov Baxşəli Musa oğlu – polkovnik
Məmmədov Samir Adil oğlu – polkovnik
Mirzəyev Nəsib Tahir oğlu – polkovnik
Nağıyev Məhəmməd Biladon oğlu – polkovnik
Pirverdiyev Akif Səməndər oğlu – polkovnik
Samidli Babək Mətləb oğlu – polkovnik (ölümündən sonra)
Qasımov Azər Əlövsət oğlu – polkovnik-leytenant
Rizvanov Anar Tofiq oğlu – polkovnik-leytenant
Süleymanov Rəsul Təvəkkül oğlu – polkovnik-leytenant
Şıxalıyev Nəsimi Yarməmməd oğlu – polkovnik-leytenant
Hacıyev Pərvin Aleksandr oğlu – mayor
İbrahimov Sahib Bayram oğlu – mayor
Mustafayev Bəxtiyar Əli oğlu – mayor
Rəhimov Zaur Şirinbəy oğlu – mayor
Babayev Şamil Baloğlan oğlu – kapitan (ölümündən sonra)
Mahmudov Anar Zahid oğlu – kapitan
Tağıyev Cavid Aydın oğlu – kapitan
“Qarabağ” ordeni ilə
Məmmədov Şahin İsgəndər oğlu – general-leytenant
Nağıyev Əfqan Vəli oğlu – general-leytenant
Osmanov Nizam Ramazan oğlu – general-leytenant
Rəhimov Arzu Yusif oğlu – general-leytenant
Abdullayev Cavid Mirhəmzə oğlu – general-mayor
Bağırov Ramin Sabir oğlu – general-mayor
Bərxudarov Mayis Şükür oğlu – general-mayor
Eminov Məmməd Şəmil oğlu – general-mayor
Həsənov Hikmət Hüseyn oğlu – general-mayor
Kazımov Vasif Ramiz oğlu – general-mayor
Abdullayev Rafael Kamil oğlu – polkovnik
Cəfərov Ceyhun Sədulla oğlu – polkovnik
Əlövsədov Həsən Əli oğlu – polkovnik
Quliyev Xaliq Qulu oğlu – polkovnik
Məmmədov Teymur Davud oğlu – polkovnik
Məşədiyev Taleh Vəliyət oğlu – polkovnik
Musayev Telman Qurban oğlu – polkovnik
Namazov Eldəniz Firuddin oğlu – polkovnik
Omarov Barat Bayram oğlu – polkovnik
Orucəliyev Mayis Mirzəyar oğlu – polkovnik
Pənahov Elşad İslam oğlu – polkovnik
Rəhimov Rəşad Manaf oğlu – polkovnik
Rüstəmov Zaur Zeynalabdul oğlu – polkovnik
Rzayev Gülməmməd Tofiq oğlu – polkovnik
Seyfullayev Cəbi Güləhməd oğlu – polkovnik
Şıxiyev Həbib Vələddin oğlu – polkovnik
Abduləzizov Elnur Abduləziz oğlu – polkovnik-leytenant
Abdullayev Vüqar Arif oğlu – polkovnik-leytenant
Ağagülov Elşən Etibar oğlu – polkovnik-leytenant
Ağcayev Bayram İlyas oğlu – polkovnik-leytenant
Aslanov Rəşad Əmirbəy oğlu – polkovnik-leytenant
Bağırov Ceyhun Əkbər oğlu – polkovnik-leytenant
Bayramov Teyyub Nurəli oğlu – polkovnik-leytenant
Bədəlov Firuz Əhməd oğlu – polkovnik-leytenant
Əmirov Zamiq Məhəmməd oğlu – polkovnik-leytenant
Əsədli Aqil Əlirza oğlu – polkovnik-leytenant
Fərmanov Reyhun Arif oğlu – polkovnik-leytenant
Haqverdiyev Qulam Fikrət oğlu – polkovnik-leytenant
Həziyev Şəmşir Bəxtiyar oğlu – polkovnik-leytenant
Hüseynov Elxan Kərim oğlu – polkovnik-leytenant
İbrahimov Pərviz Bəhram oğlu – polkovnik-leytenant
İsmayılov Samir Əlmusa oğlu – polkovnik-leytenant
Qənbərov Mehman Nərman oğlu – polkovnik-leytenant (ölümündən sonra)
Quliyev Anar Eldar oğlu – polkovnik-leytenant
Quliyev Ümüdvar Əzizalı oğlu – polkovnik-leytenant
Məmmədov Ehtiram Eldar oğlu – polkovnik-leytenant
Məmmədov Elçin Ziyadxan oğlu – polkovnik-leytenant
Məmmədov Elmir Ağamalı oğlu – polkovnik-leytenant
Məmmədov Zaur Alxan oğlu – polkovnik-leytenant
Mustafayev Babək Salman oğlu – polkovnik-leytenant
Müslümov Dəyanət Nuru oğlu – polkovnik-leytenant
Rəfiyev Elçin Mirzəxan oğlu – polkovnik-leytenant
Rizvanov Həbib Səməd oğlu – polkovnik-leytenant
Rüstəmov Teyfur Çərkəz oğlu – polkovnik-leytenant
Rüstəmov Zaur Tahir oğlu – polkovnik-leytenant
Rzayev Orxan Nüsrət oğlu – polkovnik-leytenant
Salahov Vüqar Nizami oğlu – polkovnik-leytenant
Səlimov Şamxal Naid oğlu – polkovnik-leytenant
Şadmanov Nəsimi Yunis oğlu – polkovnik-leytenant
Şəfiyev Famil Mirsahib oğlu – polkovnik-leytenant
Şirvanov Mehman Mirəziz oğlu – polkovnik-leytenant (ölümündən sonra)
Tağıyev Samir Nəsrəddin oğlu – polkovnik-leytenant
Ağayev Rövşən Eldar oğlu – mayor
Axundov Emil Aqil oğlu – mayor
Atakişiyev Rəşad Nazim oğlu – mayor
Babayev Mahir Tahir oğlu – mayor
Balıev Hüseynağa Salman oğlu – mayor (ölümündən sonra)
Bilalov Amil Adil oğlu – mayor
Cəfərov Azad Asif oğlu – mayor
Daşdəmirov Nail Təmraz oğlu – mayor
Eminov Elimdar Həsən oğlu – mayor
Əliyev Kəramət İbrahim oğlu – mayor
Əliyev Pərviz Həmzə oğlu – mayor
Əliyev Ramin Rizvan oğlu – mayor
Əliyev Rəvan Musa oğlu – mayor
Fərəcov Cavid Yaşar oğlu – mayor
Fərəcov Əliheydər İsrafil oğlu – mayor
Hacıyev Ramid Nəriman oğlu – mayor (ölümündən sonra)
Həsənov Əlişan Şakir oğlu – mayor
Həsənov Hümmət Fərrux oğlu – mayor
Hüseynov Rəhim Qədir oğlu – mayor (ölümündən sonra)
Kərimov Taleh Adil oğlu – mayor (ölümündən sonra)
Qənbərov İdris Dərya oğlu – mayor
Qəribov Sahib Xanlar oğlu – mayor
Qlinçev Anar Mirzəli oğlu – mayor
Qurbanov Səfər Qurban oğlu – mayor
Mehdiyev Rüstəm Süleyman oğlu – mayor
Məlikov Vüqar Telman oğlu – mayor
Məmmədov Elşən Tağı oğlu – mayor
Mikayılov Azər Əmrah oğlu – mayor (ölümündən sonra)
Muxtarov Ələsgər Faiq oğlu – mayor
Paşayev Elsevər Vaqif oğlu – mayor (ölümündən sonra)
Səfərov Elgün Elmar oğlu – mayor
Süleymanlı Elçin Səlimxan oğlu – mayor
Şükürov Mahmud Sabir oğlu – mayor
Zeynalov Rauf Çingiz oğlu – mayor
Ağayev Şamxal Elşad oğlu – kapitan
Aslanov Elmin Məhərrəm oğlu – kapitan
Babayev Xaliq Əli oğlu – kapitan
Baxşəliyev Nizami Füzuli oğlu – kapitan
Gülüyev Zaur Rusxət oğlu – kapitan
Hacımuradov Səbrulla Hacımurad oğlu – kapitan
Həsənov Vüsal Oktay oğlu – kapitan
Hüseynov Elşən Əli oğlu – kapitan
Hüseynov Ülvü Möhsün oğlu – kapitan (ölümündən sonra)
Hüseynzadə Həmidağa Bağı oğlu – kapitan (ölümündən sonra)
İbadov Tahir Allahverdi oğlu – kapitan
İbrahimov Abdal Rafiq oğlu – kapitan
Qurbanov Elman Xanlar oğlu – kapitan
Məmmədov Ceyhun İslam oğlu – kapitan
Məmmədov Əsgər Zaman oğlu – kapitan
Məmmədov Nurlan Qabil oğlu – kapitan
Rəşidli Tamerlan Elçin oğlu – kapitan
Rüstəmzadə Qalib Firdovsi oğlu – kapitan
Rzabəyli Eltürk Əli oğlu – kapitan
Şikarov Nəcəf Şikar oğlu – kapitan (ölümündən sonra)
Şirinov Kamil Əliş oğlu – kapitan (ölümündən sonra)
Tağıyev Elçin Ağaqulu oğlu – kapitan (ölümündən sonra)
Vəliyev Rəşad Elşən oğlu – kapitan
Həşimov Fərrux Mirzəmməd oğlu – kapitan-leytenant (ölümündən sonra)
Abbasbəyli Həmid Cavanşir oğlu – baş leytenant (ölümündən sonra)
Abbaslı Arif Firuz oğlu – baş leytenant (ölümündən sonra)
Abbaslı Cəlal Cəlil oğlu – baş leytenant
Abbaslı Cəsarət Ədalət oğlu – baş leytenant
Abbasov Eldar Adil oğlu – baş leytenant
Abdullayev İbrahim Habil oğlu – baş leytenant (ölümündən sonra)
Abdullayev Ramazan Səfəralı oğlu – baş leytenant
Ağayev Süleyman Əhəd oğlu – baş leytenant
Aslanov Ülvü Tahir oğlu – baş leytenant
Əhmədzadə Natiq Nadir oğlu – baş leytenant
Ələkbərov Əlisahib Selman oğlu – baş leytenant (ölümündən sonra)
Əliyev Faiq Fəyyaz oğlu – baş leytenant
Əsgərzadə Bəkir Zakir oğlu – baş leytenant
Feyzullayev Polad Taryel oğlu – baş leytenant
Həsənov Vüsal Vüqar oğlu – baş leytenant
Hüseynov Nəbi Hacıbala oğlu – baş leytenant (ölümündən sonra)
Kazımov Kamran Qurbanəli oğlu – baş leytenant (ölümündən sonra)
Quliyev Tural Adil oğlu – baş leytenant
Qüdrətli Elçin Yaşar oğlu – baş leytenant
Lətifov Lətif Nazim oğlu – baş leytenant
Mustafayev Rauf Əzizağa oğlu – baş leytenant
Nəcəfov Cəmil Nəcəf oğlu – baş leytenant (ölümündən sonra)
Rzazadə Həsən Vüqar oğlu – baş leytenant (ölümündən sonra)
Salmanov Həmzə Telman oğlu – baş leytenant
Zeynalov Elnur Elsevər oğlu – baş leytenant (ölümündən sonra)
Bayramov Emil Mürsəl oğlu – leytenant
Bədəlov Fərəc Simran oğlu – leytenant
Eyvazov Elvin Pərviz oğlu – leytenant
Əsədov Emil Balaqardaş oğlu – leytenant (ölümündən sonra)
Hüseynov Qarakişi Arif oğlu – leytenant
Qaraşov Məhəmməd İlham oğlu – leytenant
Qədirov Məhəmməd Valeh oğlu – leytenant
Mehdiyev Rəşad Faxrəddin oğlu – leytenant
Məmmədov Əhməd Qüdrət oğlu – leytenant
Mövlamov Sabir Rasim oğlu – leytenant
Rəsulov Samir Elxan oğlu – leytenant
Səmirov Baloğlan Nəriman oğlu – leytenant
Şirinov Pünhan Niyaz oğlu – leytenant
Cabbarov Yusif Yunsur oğlu – baş gizir
Cavadov Natiq Şahin oğlu – baş gizir
Fərəcov Famil Yavər oğlu – baş gizir
Yusifov Mehman Musa oğlu – baş gizir (ölümündən sonra)
Mehdizadə Mərdan Əhməd oğlu – baş miçman (ölümündən sonra)
Budaqov Rufiz Şirzad oğlu – gizir (ölümündən sonra)
Cavadlı Nemət Cavid oğlu – gizir (ölümündən sonra)
Ələsgərli Zaur Mübariz oğlu – gizir (ölümündən sonra)
Əliyev Tural Səfər oğlu – gizir
Əmənov Məhəmməd İltizam oğlu – gizir (ölümündən sonra)
Əsgərov Asəf İlqar oğlu – gizir (ölümündən sonra)
Həsənov Mustafa Elşad oğlu – gizir
Hüseynov Azər Fəxrəddin oğlu – gizir
İbrahimov Əlmuxtar Gülağa oğlu – gizir
Qarayev Əfsər Hafis oğlu – gizir
Qasımov Nuran Sabir oğlu – gizir
Quliyev Nəbi Tələt oğlu – gizir
Quliyev Şəhriyar Nəsib oğlu – gizir (ölümündən sonra)
Mirzəyev Zəka Kamal oğlu – gizir
Nağıyev Anar Sahib oğlu – gizir (ölümündən sonra)
Rəşidov Tural Fazil oğlu – gizir (ölümündən sonra)
Sadıqlı İbrahim Şahin oğlu – gizir (ölümündən sonra)
Zeynalov Xalid İltifat oğlu – gizir
Məmmədov Vüsal Qüdrət oğlu – miçman (ölümündən sonra)
Nəcəfov Fuad Taleh oğlu – miçman (ölümündən sonra)
Rəcəbov Ruslan Rəcəb oğlu – miçman (ölümündən sonra)
Səfərov Elvin Ramiz oğlu – miçman (ölümündən sonra)
Abdullayev Elcan Elçin oğlu – kiçik gizir
Cavadov Yelmar Elgiz oğlu – kiçik gizir
Dəmirov Siyahim Əlizamin oğlu – kiçik gizir (ölümündən sonra)
Əzizli Əziz Sabir oğlu – kiçik gizir
Xanzadə Elnur Yusif oğlu – kiçik gizir
Qardaşxanov İbrahim Səmid oğlu – kiçik gizir
Qasımov Mirağa Hafiz oğlu – kiçik gizir (ölümündən sonra)
Quliyev Pərviz Aydəmir oğlu – kiçik gizir
Quluzadə Orxan Elxan oğlu – kiçik gizir (ölümündən sonra)
Mənəfov Şahmar Vidadi oğlu – kiçik gizir (ölümündən sonra)
Mikayılov Nazim Namik oğlu – kiçik gizir
Musayev Ramil Aydın oğlu – kiçik gizir (ölümündən sonra)
Şıxəliyev Mehti Yalçın oğlu – kiçik gizir (ölümündən sonra)
Abdullayev Tural Şakir oğlu – baş çavuş (ölümündən sonra)
Allahyarov Vüsal Şakir oğlu – baş çavuş (ölümündən sonra)
Hüseynli Ələddin Zahid oğlu – çavuş
Cabbarov Elnur Şahmurad oğlu – əsgər (ölümündən sonra)
Məhərrəmov Əkbər Səyyaf oğlu – əsgər
Mənaflı Dursun Marif oğlu – əsgər.