    Bu gün şəxsiyyəti eyniləşdirilmiş daha 14 itkin-şəhidin adları ictimaiyyətə açıqlanacaq

    Daxili siyasət
    • 09 oktyabr, 2025
    • 10:08
    Bu gün şəxsiyyəti eyniləşdirilmiş daha 14 itkin-şəhidin adları ictimaiyyətə açıqlanacaq
    Əli Nağıyev

    Bu gün şəxsiyyəti eyniləşdirilmiş daha 14 itkin-şəhidin adları ictimaiyyətə açıqlanacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının sədri Əli Nağıyev Bakıda "İtkin düşmüş şəxslər probleminin həlli üçün səylərin birləşdirilməsi və əməkdaşlığın genişləndirilməsi" mövzusunda keçirilən beynəlxalq konfransda deyib.

    Onun sözlərinə görə, müvafiq araşdırma, sənədləşmə və hüquqi prosedurlar başa çatdıqdan sonra digər 50 itkin-şəhidlə bağlı da məlumat veriləcək.

    Əli Nağıyev Dövlət Komissiyası itkin-şəhid əsir və itkin düşmüş şəxslər
    Али Нагиев: Сегодня будут обнародованы имена еще 14 пропавших без вести шехидов
    Ali Naghiyev: Names of 14 more missing martyrs to be made public today

