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Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi Azərbaycanı təbrik etdi

Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi Azərbaycanı təbrik etdi “Qəhrəman Azərbaycan Ordusu böyük əhəmiyyətə sahib Şuşa şəhərini işğaldan azad edib. Təbrik edirik”
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi
8 Noyabr , 2020 14:17
Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi Azərbaycanı təbrik etdi

“Qəhrəman Azərbaycan Ordusu böyük əhəmiyyətə sahib Şuşa şəhərini işğaldan azad edib. Təbrik edirik”.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyinin tvitterində yazılıb.

“Azərbaycan türkü qardaşlarımız 28 il sonra Şuşadakı məşhur Xarıbülbül çiçəyinin açılmasını izləyəcəklər, ətrini alacaqlar. Nə xoşbəxt onlara!”

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