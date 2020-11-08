Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi Azərbaycanı təbrik etdi

“Qəhrəman Azərbaycan Ordusu böyük əhəmiyyətə sahib Şuşa şəhərini işğaldan azad edib. Təbrik edirik”.
“Report” xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyinin tvitterində yazılıb.
“Azərbaycan türkü qardaşlarımız 28 il sonra Şuşadakı məşhur Xarıbülbül çiçəyinin açılmasını izləyəcəklər, ətrini alacaqlar. Nə xoşbəxt onlara!”
Kahraman Azerbaycan Ordusu, kritik öneme sahip Şuşa kentini işgalden kurtardı. Tebrik ediyoruz. Azerbaycan Türkü kardeşlerimiz 28 yıl sonra Şuşa’daki meşhur Hâr-ı Bülbül çiçeğinin açışını izleyecekler, kokusuna doyacaklar. Ne mutlu onlara. pic.twitter.com/Yy3s53yzZK