Sekuta: "Biz Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin dinc yolla həll olunmasının vacibliyini bir daha vurğulayırıq"

Bakı. 6 aprel. REPORT.AZ/ Biz Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin dinc yolla həll olunmasının vacibliyini bir daha vurğulayırıq.

"Report"un məlumatına görə, bunu jurnalistlərə açıqlamasında ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Robert Sekuta deyib.

O xatırladıb ki, ABŞ hökuməti Dağlıq Qarabağdakı erməni zorakılığını pisləyib, ölən və yaralananlarla bağlı öz təəssüfünü bildirib.