Sekuta: "Biz Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin dinc yolla həll olunmasının vacibliyini bir daha vurğulayırıq"

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Bakı. 6 aprel. REPORT.AZ/ Biz Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin dinc yolla həll olunmasının vacibliyini bir daha vurğulayırıq.
"Report"un məlumatına görə, bunu jurnalistlərə açıqlamasında ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Robert Sekuta deyib.
O xatırladıb ki, ABŞ hökuməti Dağlıq Qarabağdakı erməni zorakılığını pisləyib, ölən və yaralananlarla bağlı öz təəssüfünü bildirib.
Şamil ƏlibəyliXəbərin müəllifi