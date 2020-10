Mehriban Əliyevadan Qubadlı şəhərinin işğaldan azad edilməsi ilə bağlı paylaşım

Zəngilan, Cəbrayıl, Qubadlı rayonlarının bir sıra kəndləri və Qubadlı şəhəri işğaldan azad edildi! Bu münasibətlə bütün xalqımıza səmimi təbriklərimi çatdırıram! Hər bir yeni qələbənin əldə edilməsi əsgərlərimizin qəhrəmanlığı, şücaəti, cəsarəti, igidliyi və mətanəti sayəsində mümkün olur. Onların hər birinə hədsiz dərəcədə minnətdaram! Uca Tanrı ordumuzu, xalqımızı, Vətənimizi və Prezidentimizi qorusun! Qarabağ Azərbaycandır! Освобождены от оккупации ряд сел Зангиланского, Джебраильского, Губадлинского районов и город Губадлы! В связи с этим передаю всему нашему народу свои искренние поздравления! Каждая новая победа одерживается благодаря героизму, отваге, мужеству, доблести и стойкости Ð½Ð°ÑˆÐ¸Ñ ÑÐ¾Ð»Ð´Ð°Ñ‚. Безмерно благодарна каждому из Ð½Ð¸Ñ ! Пусть Всевышний бережет нашу армию, наш народ, нашу Родину и нашего Президента! ÐšÐ°Ñ€Ð°Ð±Ð°Ñ - это Азербайджан! Several villages in Zangilan, Jabrayil, Gubadly districts and the city of Gubadly are liberated from the occupation! I convey my sincere congratulations on this occasion to our entire people! Gaining each new victory becomes possible thanks to the heroism, courage, boldness, bravery and staunchness of our soldiers. I am immensely grateful to each of them! May Almighty Lord bless our Army, our people, our Motherland and our President! Karabakh is Azerbaijan. #QarabağAzərbaycandır #ÐšÐ°Ñ€Ð°Ð±Ð°Ñ Ð­Ñ‚Ð¾ÐÐ·ÐµÑ€Ð±Ð°Ð¸Ì†Ð´Ð¶Ð°Ð½ #KarabakhisAzerbaijan

A post shared by Mehriban Aliyeva (@firstvicepresidentazerbaijan) on Oct 25, 2020 at 11:24pm PDT