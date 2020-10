Mehriban Əliyeva Bərdədə həlak olanların doğmalarına başsağlığı verdi

Bu gün Ermənistan silahlı qüvvələri döyüş əməliyyatları zonasından kənarda yerləşən Bərdə şəhərini raket atəşinə məruz qoyaraq humanitar atəşkəs rejiminin şərtlərini növbəti dəfə kobud şəkildə pozublar. “Smerç” qurğusundan buraxılmış kasetli raketlərlə atəş nəticəsində dörd mülki şəxs, o cümlədən yeddi yaşlı qız həlak olub. Dördü uşaq olmaqla on dörd nəfər ciddi xəsarət alıb. Silahlı münaqişələr zamanı mülki şəxslərin qətlə yetirilməsi 1949-cu il Cenevrə Konvensiyalarının və bütövlükdə beynəlxalq humanitar hüquq normalarının ən kobud şəkildə pozulması deməkdir. Erməni təcavüzkarlarının əli ilə daha neçə günahsız insan həlak olmalıdır ki, dünya birliyi bu cinayətləri dinməzcə seyr etməyə son qoysun? Həlak olanların doğmalarına və yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı verirəm, yaralananların tezliklə sağalmalarını arzulayıram. Biz öz torpağımızı təcavüzkarlardan azad edəcəyik və bu cinayətlərə son qoyacağıq. Uca Tanrı Vətənimizi qorusun! Сегодня вооруженные силы Армении в очередной раз грубо нарушили условия режима гуманитарного прекращения огня, подвергнув ракетному обстрелу город Барда, расположенный вне зоны боевых действий. В результате обстрела кассетными ракетами, выпущенными из установки «Смерч», погибли четыре гражданских лица, в том числе семилетняя девочка. Четырнадцать человек, включая четырех детей, были серьезно ранены. Убийство гражданских лиц во время вооруженных конфликтов является грубейшим нарушением Женевских конвенций от 1949 года и норм международного гуманитарного права в целом. Сколько еще невинных людей должно погибнуть от рук армянских агрессоров, прежде чем мировое сообщество перестанет молчаливо взирать на эти преступления? Я выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших, и желаю скорейшего исцеления раненым. Мы освободим нашу землю от агрессоров и положим конец этим преступлениям. Пусть Всевышний хранит нашу Родину! #QarabağAzərbaycandır #КарабахЭтоАзербайджан #KarabakhisAzerbaijan

A post shared by Mehriban Aliyeva (@firstvicepresidentazerbaijan) on Oct 27, 2020 at 12:40pm PDT