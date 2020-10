Hikmət Hacıyev ermənilərin orduda uşaq əməyindən istifadəsinin qanunsuz olduğunu bildirib

"Videoda Ermənistanın uşağı əsgər işə götürdüyü göstərilir. İstintaq tələb edilir.

15 yaşınadək uşaqların əsgər kimi işə götürülməsi və istifadəsi beynəlxalq humanitar hüquqlar - müqavilələr və qanunlar baxımından qadağandır və ICC tərəfindən müharibə cinayətləri kimi təyin olunur".

“Report” xəbər verir ki, bunları Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev özünün tvitter səhifəsində yazıb.