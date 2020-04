Almaniyalı deputatlar Dağlıq Qarabağdakı “seçkilər”i pisləyiblər

Almaniya Bundestaqının üzvləri işğal altında olan Dağlıq Qarabağda keçirilmiş qondarma “seçkilər”i pisləyərək Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyiblər.

“Report” xəbər verir ki, Xristian Demokrat İttifaqının parlamentdəki nümayəndələrindən Mark Hauptmann “Twitter”dəki hesabında yazıb: “Ermənistan ilə Rusiya Dağlıq Qarabaqla oynamağa dərhal son qoymalıdır. Avropa Komissiyası çox haqlı olaraq bizim birmənalı olaraq Azərbaycana məxsus ərazilərdə hər hansı saxta seçkiləri tanımadığımızı bildirir”.

#Armenia & #Russia should stop playing games with Nagorno-Karabakh immediately. The @EU_Commission is completely right, that we don’t accept any fake elections in a territory that clearly belongs to #Azerbaijan (4time @UN resolution). @AzEmbGermany https://t.co/8iJESbtHGF

Deputatlardan Helin Evrim Sommer: “Dağlıq Qarabağdakı rejimin koronavirus pandemiyası dövründə dırnaqarası seçki keçirməsi əhalinin sağlamlığı baxımdan da siyasi məsuliyyətsizlikdir”.

Nikolas Löbel: “Biz “prezident seçkiləri”nin keçirilməsini tanımırıq. Onlar gələcək statusun təyin olunmasına, yaxud davam edən danışıqların nəticəsinə təsir edə bilməz. Biz münaqişənin dinc yolla həllinə yönələn bütün səyləri dəstəkləyirik”.

#NagornoKarabakh We don’t recognise holding of “presidential elections". They can't prejudice determination of the future status or the outcome of ongoing talks. We support all efforts aimed at peaceful solution of the conflict 🇦🇿. ⁦@AzEmbGermany⁩ https://t.co/Fc3lzH0RfR